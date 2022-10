Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

FOTOGRAFIA

Giovedì nella basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis si presenta il volume fotografico “Ma Donne - Madre e vita in Terra di Lavoro”, antologia di immagini del fotografo Bruno Cristillo ritraenti affreschi e dipinti relativi ad un'iconografia mariana, quella della Madonna Lactans, diffusa in Terra di Lavoro. In mostra fino al 13 novembre alcune delle foto presenti nel volume.

LABORATORI

Si tiene giovedì la lezione di prova di “Raccontarsi”, laboratorio di scrittura autobiografica a cura di Marilena Lucente per “Capua il Luogo della Lingua”. Cinque i moduli previsti, da ottobre a maggio, ciascuno dedicato ad un tema particolare, indagato attraverso romanzi, brani musicali, poesie e immagini.

LIBRI/1

Martedì al circolo di lettura il “Ritrovo del lettore” ci si confronta sulle poesie di Primo Levi. L’appuntamento è alle 21 nella sede dell’associazione culturale Bianconiglio, in via Sant'Antonio a San Benedetto, frazione di Caserta.

LIBRI/2

E’ prevista venerdì alla Libreria Spartaco, in via Martucci a Santa Maria Capua Vetere, la presentazione del libro "Napoli scontrosa" di Davide Vargas. Conversa con l'autore l'architetto e professore Massimiliano Rendina.

MUSICA/1

Mercoledì al teatro Cimarosa di Aversa si ricorda Gilda Ruta, pianista appartenente ad una famiglia di musicisti aversani, in occasione del 90esimo anniversario della sua morte. I brani che ripercorreranno la storia musicale dei Ruta verranno eseguiti da Mario dell’Angelo (violino), Maria Grazia De Luca (soprano), Anna Azzinnari (arpa) e Giovanni Rea (pianoforte).

MUSICA/2

Niccolò Fabi, Simona Molinari, Raiz e Pacifico tra gli ospiti del 18° “Premio Bianca d'Aponte”, il concorso per cantautrici in programma venerdì e sabato al teatro Cimarosa di Aversa, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Presente anche Grazia Di Michele, in veste di madrina, mentre Isotta, vincitrice della scorsa edizione, aprirà entrambe le serate.

TEATRO/1

La stagione del teatro Civico 14 di Caserta prosegue sabato e domenica con "Beckett on Tourette" di VRAB pictures/Nutrimenti Terrestri. Ai tempi di una pandemia che costringe le persone a chiudersi in casa, un’intervista televisiva indaga cos’è successo al mondo dell’arte dagli anni ’80 ad oggi.

TEATRO/2

Va in scena sabato, alle 18.30, nella Sala nobile del Palazzo Ducale di Parete lo spettacolo “Frankenstein”, tratto dall'omonimo romanzo di Mary Shelley. Sul palco gli attori della compagnia Il Demiurgo che affida all'occhio di una regista donna, Chiara Vitiello, la sua versione del testo della scrittrice britannica.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)