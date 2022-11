CINEMA/1

Mercoledì al Palazzo delle Arti di Capodrise, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, è in programma la proiezione di “Io vivo per te”, lo short film sul Gaslighting di Rita Raucci, scritto con Claudio Lombardi e Paolo Mazzarella e diretto da Gaetano Ippolito. Presente il cast per un confronto a più voci moderato da Tina Raucci.

CINEMA/2

All’UCI Cinema Cinepolis, a Marcianise, lunedì si presenta in anteprima il film “Song of the fly”, diretto da Michele Pagano. Presenti il regista, gli attori ed il produttore del film. L’appuntamento dalle 20.30.

LIBRI

Proseguono gli incontri del gruppo di lettura “Il ritrovo del lettore”, che martedì torna a riunirsi negli spazi dell’Associazione Bianconiglio, in via Sant'Antonio a San Benedetto di Caserta. Stavolta al centro di dibattito ci sarà il romanzo "Ferito a morte" di Raffaele La Capria.

MOSTRE/1

Fino al 27 novembre nei locali dell’associazione culturale CapuaNova, nel Palazzo Fazio in via Seminario a Capua, si visita “The Puppet Show”, la mostra di collage dell’artista marcianisano Antimo Foglia, alias “Antimak”. L’ingresso è libero.

MOSTRE/2

La Reggia di Caserta ospita fino all’8 dicembre “Meccaniche della Meraviglia in Movimento”, progetto di multidisciplinarità che unisce le arti visive alla danza performativa. L'esposizione è allestita nel Bosco vecchio, all’interno della Castelluccia nel cuore del Parco Reale, dove si possono ammirare due installazioni di artisti contemporanei, a cui saranno abbinate attività performative di danza contemporanea.

TEATRO/1

Martedì al teatro Ricciardi di Capua c’è "Mettici la mano", la commedia di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra, per la regia di Alessandro D'Alatri. Lo spettacolo nasce quasi come una costola della saga de “Il commissario Ricciardi” e porta sul palco i personaggi del brigadiere Maione e del femminiello Bambinella.

TEATRO/2

In scena venerdì al teatro Comunale di Caserta lo spettacolo “Epochè”, ideato e diretto dal magistrato di sorveglianza Marco Puglia ed interpretato da magistrati, agenti della polizia penitenziaria e persone private della libertà personale. Attraverso opere di Raffaele Viviani, Bob Dylan, William Shakespeare, Dante Alighieri, Giorgio Gaber, si racconta cosa ha significato in passato e cosa significa oggi l'esperienza carceraria.

