Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

LIBRI

Lunedì, nell’ambito della seconda edizione di “Santa Maria Capua Vetere: Teatro di Lettura”, al Salone degli Specchi del tetro Garibaldi si presenta “In paradiso si mangiano sfogliatelle” di Paolo Albano. Appuntamento alle 18.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE/1

Il “Natale a Capua” ci dà appuntamento il giorno dell’Immacolata con i presepi d’arte esposti nella chiesa di San Domenico. Nel programma della manifestazione anche laboratori artigianali e visite guidate alle Chiese a Corte del territorio.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE/2

Da mercoledì a domenica (e poi da venerdì 16 a domenica 18 dicembre) il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista ospita “Natale Village”. Per i bambini c’è Babbo Natale e tanto divertimento con animazione, giocattoli e burattini. Non meno ricca la proposta per gli adulti: mercatini, maestri presepisti, enogastronomia.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE/3

Mercatini di Natale, artisti di strada e spettacoli musicali per il Natale al Borgo di Sant’Angelo in Formis. La manifestazione che si terrà nel borgo che ospita la Basilica benedettina è in programma da mercoledì a domenica.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE/4

Giovedì a Largisi, nel comune di Castel Morrone, torna “Candele al borgo”. Vicoli, cortili antichi, archi, tutto sarà lasciato al buio ed illuminato dalla luce naturale di migliaia di candele. Accompagneranno la visita trampolieri luminosi, musica popolare itinerante, punti ristoro dolci e salati.

MUSICA/1

Sabato Tommaso Primo è in concerto in piazza Don Pasquale Gravino, a San Tammaro. L’evento fa da apripista ai successivi appuntamenti natalizi, pertanto prima del live è prevista l'apertura degli stand con prodotti enogastronomici e d’artigianato.

MUSICA/2

Per l’edizione 2022 di “Teano Jazz”, giovedì in Piazzetta Mazzoccolo c’è Sally Cangiano in "Solo Project". Per info e contatti: 333.1932783, 0823.885354.

TEATRO/1

Mercoledì al teatro Ricciardi di Capua va in scena "Quartieri Spagnoli", musical scritto, diretto e interpretato da Gianfranco Gallo. Lo spettacolo, che è ispirato alla Lysistrata di Aristofane, riporta agli occhi dello spettatore una Napoli da favola dark in cui la Camorra viene sconfitta dall’Amore.

TEATRO/2

Da lunedì a giovedì Alessandro Siani è protagonista al teatro Lendi di Sant’Arpino con "Extra libertà Live Tour (new Edition)". La libertà è appunto il filo conduttore del nuovo stand up comedy dell’attore, che dialoga con il pubblico affrontando argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social.

TEATRO/3

Dall’Immacolata a San Leucio, sul palco di OfficinaTeatro, c’è “Arraggia Mm'hê 'ncarugnuto cu chist'uocchie belle”, progetto ideato e diretto da Michele Pagano, dalle opere di Raffaele Viviani. Uno spettacolo che vuole dare voce ai sentimenti, alle passioni, alle ingiustizie e alle rivendicazioni dell’umile plebe napoletana.

