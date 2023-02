Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

LIBRI/1

Martedì appuntamento alla Libreria Giunti al Punto, in via Patturelli a Caserta, per la presentazione di "AWEN. Lo scontro", secondo libro della trilogia di Monica Zunica. A dialogare con l'autrice sarà il giornalista Pietro Ranieri.

LIBRI/2

Gli incontri del gruppo di lettura “Il Ritrovo del lettore” proseguono martedì con "Le otto montagne" di Paolo Cognetti. L’appuntamento, alle 21, nella sede dell’associazione Bianconiglio, in via Sant'Antonio a San Benedetto di Caserta.

LIBRI/3

Nell’ambito di “Santa Maria Capua Vetere: teatro di lettura”, martedì nella Sala Lettura della Biblioteca Comunale “Pezzella” si presenta il libro “L’informazione in biblioteca” di Ferruccio Diozzi.

MOSTRE/1

C’è tempo fino all’11 febbraio per visitare la mostra “L'arte necessaria. La pittura di Antonio Del Donno”, ospitata dal Quartiere Militare Borbonico di Casagiove. L’esposizione dedicata al pittore e scultore beneventano è curata dall’archivio Antonio Del Donno con la collaborazione di Giovanni Vinciguerra.

MOSTRE/2

Palazzo Fazio, a Capua, ospita fino al 12 febbraio la mostra di Alessandro Del Gaudio dal titolo “Lockdown”. L'evento, organizzato dall'Associazione culturale Capuanova presieduta da Livio Marino, rientra nel progetto ArtNow Andrea Vinciguerra.

MUSICA

Al Piccolo Teatro CTS, in via Pasteur a Caserta, giovedì il concerto "I Sogni Continuano" con Mariella Pandolfi al piano, Massimo Mercogliano al basso e Ciro Troise alla batteria. In scaletta melodie e virtuosismi del jazz.

POESIA

Giovedì a Capua, presso Palazzo Fazio, il secondo incontro dedicato alla poesia e ai poeti campani a cura dell'Associazione Capuanova. Ospite della serata Giuseppe Limone per riflessioni dalla sua ultima opera “L'amore irrimediabile”.

TEATRO/1

Al teatro Comunale Parravano di Caserta arriva "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese, commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento. Lo spettacolo sarà in scena da venerdì a domenica.

TEATRO/2

Sabato e domenica al teatro Civico 14 di Caserta c’è la compagnia Le Scimmie in "Sound Sbagliato". Da un’idea di Alessandro Palladino e diretto da Carlo Geltrude, è il racconto in rime di quattro ragazzi, di quattro strade perse.

