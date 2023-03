Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

LIBRI/1

Gli incontri del gruppo di lettura “Il ritrovo del lettore” proseguono martedì. Ci si ritroverà nei locali dell’associazione Bianconiglio, a San Benedetto di Caserta, per confrontarsi sul libro "Il grande sonno" di Raymond Chandler.

LIBRI/2

Alla libreria Giunti al Punto, a Caserta, venerdì è in programma la presentazione di "Nessuna come lei. Katherine Mansfield e Virginia Woolf. Storia di un'amicizia" di Sara De Simone. Con l'autrice ne parleranno Elisa Ruotolo e Patrizia Papa.

MUSICA

Per "In dimora", il ciclo di aperture straordinarie di dimore storiche in Campania, venerdì la visita a Palazzo Tommaselli, ad Alvignano, sarà accompagnata dalla musica di Flo. La cantautrice si esibirà in duo.

POESIA

Giovedì alla Biblioteca Comunale Alfonso Ruggiero, in via Laviano a Caserta, avrà luogo la prima tappa del torneo di Slam Poetry “La grande Bellezza”, dedicato alla città di Caserta e sua provincia. A sfidarsi sul palco sei poeti, con testi scritti di proprio pugno.

TEATRO/1

Da mercoledì a venerdì al teatro Lendi di Sant’Arpino Silvio Orlando è protagonista di "La vita davanti a sé", spettacolo tratto dall’omonimo testo di Romain Gary, con direzione musicale di Simone Campa e con l’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre.

TEATRO/2

Nell’ambito di “Comunalia”, manifestazione con la direzione artistica di Alessandro Haber, al teatro Comunale Parravano di Caserta martedì c’è Enzo Moscato con lo spettacolo musicale “Modo Minore”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it.

TEATRO/3

La comicità di Peppe Iodice al teatro Lendi di Sant’Arpino. Martedì l’artista napoletano proporrà al pubblico "So' Pep", il suo nuovo show in cui attraverso la risata placa le ansie collettive provocate da guerra, pandemia, crisi economica.

TEATRO/4

Stefano De Martino porta in scena al teatro Comunale Parravano di Caserta "Meglio stasera - quasi one man show", con la regia di Riccardo Cassini. L’appuntamento da venerdì a domenica.