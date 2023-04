Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Proiezione speciale al Ricciardi di Capua per “Stranizza d’amuri". Lunedì la visione del film che segna l’esordio alla regia di Giuseppe Fiorello sarà accompagnata dalla presenza dell’associazione Rain Arcigay Caserta ODV per un dibattito Il dibattito sul tema dell’omofobia.

LIBRI/1

E’ in programma mercoledì al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere la presentazione di "Parthenope, incanto e metamorfosi" di Laura Colantonio. Dialogano con l'autrice le avvocatesse Maria Laura Labriola e Raffaella Alois.

LIBRI/2

Giovedì al Quartiere Militare Borbonico di Casagiove si presenta il libro "Fiori D'acqua" di Marina Rosiello. A dialogare con l'autrice sarà Adele Vairo.

MUSICA

Peppe Servillo e gli Avion Travel sono in concerto lunedì nella loro Caserta, protagonisti della rassegna gratuita di musica e teatro "Comunalia" (prenotazione obbligatoria su Eventbrite). L’evento al teatro Comunale Parravano, in via Mazzini.

POESIA

Tre minuti a testa per i sette poeti che reciteranno i propri versi lunedì, nella Casa Museo Domenico Cimarosa di Aversa, per la seconda tappa del torneo di Slam Poetry “La grande Bellezza”. Una sfida avvincente ed emozionante in cui sarà il pubblico (l’ingresso è libero) a fare da giuria popolare.

TEATRO/1

Cristina Donadio condivide il palco con i Solis String Quartet e con Capone & BungtBangt in "Strativari-Suite Napoletana in otto quadri", spettacolo di Stefano Valanzuolo con la regia di Raffaele Di Florio. Da mercoledì a venerdì sarà al teatro Lendi di Sant’Arpino.

TEATRO/2

Venerdì al teatro Ricciardi di Capua Jury Monaco porta in scena il suo partyshow dal titolo “Ho solo 30 anni …di carriera”. Prevista la partecipazione straordinaria di Michele Caputo, Yuliya Mayarchuk e Giulio Adinolfi.