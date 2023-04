Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

BENI CULTURALI/1

A Sessa Aurunca martedì, in occasione della giornata in cui si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia, sarà possibile accedere gratuitamente alla Sala Espositiva del Castello Ducale. Tra i reperti da ammirare l’imponente statua bicroma rappresentante Matidia Minore, cognata dell’imperatore Adriano.

BENI CULTURALI/2

Martedì si visitano il Museo della Seta ed giardini (i due completamente risistemati e riqualificati) del Belvedere di San Leucio. Previste anche degustazioni di prodotti tipici locali. Prenotazione obbligatoria.

CINEMA

Ci sarà anche l’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino giovedì, al teatro Ricciardi di Capua, per la proiezione di “La Giunta”. Il docufilm di Alessandro Scippa racconta la complessa fase storico-politica di Napoli durante le giunte guidate da Maurizio Valenzi, primo sindaco comunista nella storia della città.

ESCURSIONI/1

I ciclotour in e-bike di “Ciccio Bike And Tour” proseguono lunedì a Casertavecchia e martedì con lo speciale appuntamento “Pedali nella storia”. Quest’ultimo itinerario condurrà alla Basilica di Sant’Angelo in Formis e al centro storico di Capua.

ESCURSIONI/2

Il 25 aprile lo si trascorre in canoa sul lago del Matese, grazie alle attività di “Matese Discovery”. Nella stessa giornata di martedì è in programma anche il trekking a Campo Figliolo, uno dei luoghi più incontaminati del Matese, che si raggiungerà percorrendo il Sentiero della Liscia, chiamato anche “Sentiero delle Pietre Parlanti”.

MANIFESTAZIONI

Alla Piccola Libreria 80mq di Calvi Risorta lunedì torna “Libreriazione” con due momenti: l’incontro con lo storico Giovanni Savino, in programma alle 18, ed il concerto degli Psychopathic Romantics, dalle 21 e 30 in largo Benedetto d’Innocenzo.