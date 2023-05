Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

ASTRONOMIA

Al Planetario di Caserta mercoledì è in programma lo spettacolo in cupola digitale “Vita da stella” che racconta la nascita e la morte della stelle. Sconsigliato ai minori di dieci anni.

LIBRI/1

Da giovedì all'Enoteca della Camera di Commercio di Caserta (in via Battisti) ritorna la rassegna "Saperi e sapori - Accostando libri e gusti”. Per il primo appuntamento Elena Nugnes presenta il suo premiato “Alle pendici del Vesuvio – Una saga familiare”.

LIBRI/2

Al Caffè letterario Macrì, in piazza Giuseppe Macrì a Sant'Arpino, giovedì è prevista la presentazione di "Il mondo in poesia" di Concetta Chiariello.

LIBRI/3

Malfisia Foniciello con il romanzo "Il caldo arriverà" (Fides Edizioni) è ospite venerdì della libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere.

Conversano con l'autrice Camilla Sgambato, Valeria Pastore, Eleonora Russo. Letture a cura di Francantonio e Anna De Vincenzo.

MANIFESTAZIONI

Torna il “Capua il luogo della lingua festival” con i suoi innumerevoli appuntamenti. Da non perdere le presentazione di "Hanani" di Maria Valentino (giovedì), "Sogni brevi" di Federico Sorrentino e "Da Narciso a narcisista passando per Dracula. Lo stile Narciso fra letteratura, cinema e serie tv" di Daniela Carmosino (venerdì).

MUSICA/1

A Trentola Ducenta, in occasione dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo, arrivano I Gemelli Diversi. Il concerto si terrà giovedì in via IV novembre ed è gratuito.

MUSICA/2

Al Piccolo Teatro CTS, in via Pasteur a Caserta, giovedì c’è Angelo Barricelli in concerto. Vasto il repertorio, con musiche di Paganini, Giuliani, Rossini fino a Barrios.

MUSICA/3

Giovedì alla libreria La Feltrinelli di Caserta appuntamento con Giovanni Block che presenta live il suo nuovo album “Retrò” edito da “La Canzonetta Record”. Dieci i nuovi brani da ascoltare del cantautore napoletano, tra i più apprezzati dalla critica.

SAGRE

A Maddaloni da venerdì c’è la Sagra del Carciofo. Fino a domenica la possibilità di gustate piatti della tradizione. Immancabile il carciofo arrostito, un must dei pranzi domenicali e dei giorni di festa dei maddalonesi.