Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA/1

Lunedì e martedì al Cinepolis di Marcianise, così come nelle sale del Circuito Uci Cinemas, sul grande schermo torna “Casablanca” il capolavoro del 1942 diretto da Michael Curtiz e interpretato da Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Paul Henreid. Il film è vincitore di tre Oscar.

CINEMA/2

“Cinema in erba”, la rassegna di cinema all'aperto che si svolge nel verde di Villa Giaquinto a Caserta, prosegue martedì “Lady Bird”.

Al suo debutto da regista in solitudine, Greta Gerwig confeziona un'opera generazionale e universale.

FESTIVAL

Nel centro storico di Pontelatone da venerdì il ritorno del “Casavecchia & Pallagrello Wine Festival”. Fino a domenica banchi d’assaggio, degustazioni, masterclass, food di qualità e molto altro in un’edizione speciale tutta da scoprire.

LIBRI/1

A Caserta, in Villa Giaquinto, martedì Tommaso Ariemma presenta il suo ultimo libro “La filosofia del gaming. Da Talete alla playstation”. L’appuntamento dalle 18 e 30.

LIBRI/2

Martedì al Caffè Santè di piazza Normanna ad Aversa si presenta il libro di Ignazio Riccio "Un attore perbene". Con l’autore ci saranno l'attore Ernesto Mahieux, l'assessore alla Cultura Anna Sgueglia e Rachele Arena (ArteDonna). Le letture sono di Luisa Tirozzi.

MUSICA/1

Al Belvedere di San Leucio giovedì c’è Edoardo Bennato in concerto. Il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno proporrà i suoi brani più celebri ed alcuni tratti dall’ultimo album “Non c’è”.

MUSICA/2

Per “Allegro, Marcianise in Jazz” a cura dell’Associazione Culturale “Majeutica”, venerdì al Palazzo della Cultura di Marcianise è in programma lo spettacolo “Il Jazz raccontato con il Jazz” della Traditional Jazz Society.

TEATRO

Nell’ambito dell’ottava edizione di “Un’Estate da BelvedeRE”, venerdì Massimiliano Gallo sarà al Belvedere di San Leucio con “Stasera, punto e a capo!”, spettacolo di cui firma anche la regia. Tra musica e racconti l’attore, affiancato da Shalana Santana e Pina Germanà, ricorda gli anni Ottanta.