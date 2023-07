Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA/1

Per “Cinema in Erba”, martedì sul grande schermo di Villa Giaquinto, a Caserta, c’è “Mixed By Erry” di Sydney Sibilia. La vera storia dei fratelli Peppe, Enrico e Angelo Frattasio, primi "pirati" musicali, che ci riporta alla Napoli degli anni '80.

CINEMA/2

Nell’ambito di “Arena Spartacus Festival”, giovedì nel Piazzale Adriano a Santa Maria Capua Vetere è in programma la visione di “Let’s Get Lost”, documentario del 1988, scritto e diretto da Bruce Weber, basato sulla vita del jazzista Chet Baker.

FOOD

Nei Giardini del Parco Maria Carolina prende il via mercoledì “Pizza Expo Caserta”.

La festa della pizza si concluderà domenica con l’assegnazione del Trofeo Reggia, conteso dalle pizzerie del territorio. Ad arricchire le serate un ricco calendario di ospiti: da Biagio Izzo (giovedì) ad Enzo Avitabile (venerdì).

MANIFESTAZIONI

Nel centro storico di Vairano Patenora da giovedì c’è “Cantinarte”, manifestazione che unisce l'enogastronomia locale e l'arte di strada. Cuore dell'evento è il percorso di degustazione di vini e cibi della tradizione locale. Entusiasmante la possibilità di visitare le cantine scavate nel sottosuolo del borgo.

MUSICA/1

Grazie al “Summer Concert”, Nella chiesa di San Francesco delle Monache di Aversa ritornano gli appuntamenti con i big del pianoforte. Lunedì il protagonista sarà il polacco Kazimierz Brzozowsk, secondo la critica tra i migliori interpreti al mondo delle pagine di Chopin, che martedì sarà affiancato dalla moglie, la nipponica Tomoko Mack, per un recital a quattro mani.

MUSICA/2

E’ definito dal Guardian “il poeta con la chitarra”. Damien Rice, che non si esibisce in Italia dal 2018, è in concerto mercoledì al Real Sito di Carditello per il “Carditello Festival”.

MUSICA/3

A Santa Maria Capua Vetere nel Cortile di Palazzo Lucarelli, in via Albana, proseguono gli appuntamenti della quarta edizione di “Musica in Comune”. Giovedì sarà la volta del live del Pietro Condorelli Vision Trio feat Ondina Sannino.

SAGRE

Trionfo del gusto a Pignataro Maggiore, dove da giovedì 6 a lunedì si tiene la Sagra degli Antichi Sapori. In località Partignano, in Via Aldo Moro, tantissime le specialità culinarie del territorio: dalla “pizza figliata” ai richiestissimi “guanti”, dolce tipico dell’agro caleno.