Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

FESTIVAL

Venerdì e sabato a Puccianiello c’è il Festival dei Casali. Artisti di strada, mangiafuoco, giocolieri e mimi accompagneranno i visitatori verso la piazza, dove si terranno i concerti, e verso i portoni, dove si potranno degustare tante prelibatezze.

LIBRI

Con “Settembre al Borgo” torna "Un Borgo di libri". Il festival letterario diretto da Luigi Ferraiuolo si svolgerà a Casertavecchia da giovedì fino al 10 settembre e vedrà tra i suoi ospiti Edith Bruck, Giuseppe Montesano, Dacia Maraini, Nicola Gratteri, Rudi Guede, Francesco De Core.

MUSICA/1

Mercoledì Gigi Finizio è in concerto nella Villa Comunale di Gricignano di Aversa.

Il cantante, vero enfant prodige della canzone melodica napoletana – a cinque anni ha composto e cantato la sua prima canzone, mentre a nove era già iscritto alla Siae – farà ascoltare i suoi brani più amati dal pubblico.

MUSICA/2

A Foresta, frazione di Tora e Piccilli, la rassegna “Forestàte” prosegue martedì con Paese Mio Bello in “Suite Napoletana 2”. Un concerto a quattro voci – quelle di Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi – per cantare Napoli. Alle chitarre Michele Boné e Paolo Propoli.

RASSEGNE

A Casertavecchia al via giovedì, con l’esibizione del fisarmonicista francese Richard Galliano, la 51esima edizione di “Settembre al Borgo”. La rassegna, diretta da Enzo Avitabile, si concluderà il 3 settembre e tra i suoi appuntamenti annovera il concerto di Nicola Piovani (sabato).

SAGRE

A Marcianise ritorna la Sagra della Rana, in programma da venerdì a domenica. Nell’area mercato di via Fuccia gli stand enogastronomici con una ricca proposta: oltre alla frittura di rane e anguille, piatti come pettole e fagioli, cuoppi di mare e panini farciti. Previsti spettacoli ed animazione.

TEATRO

Venerdì a Tora e Piccilli, in piazza Sant’Andrea, nell’ambito della rassegna “Forestàte” Marina Cioppa e Antonio Maiorino portano in scena "L'Inventario". La regia è di Michele Brasilio.