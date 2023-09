Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

BAMBINI/1

Al centro commerciale Campania di Marcianise ci sono i supereroi Marvel. Fino al 10 settembre sarà possibile entrare nella “Marvel Escape Room” ed accettare la sfida con i personaggi più amati. L’appuntamento è in Piazza Centrale dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20.

BAMBINI/2

Alla libreria dei piccoli Che Storia, a Caserta, mercoledì mattina si legge a voce alta il libro “Le vacanze del signor Rino” di Rapha Baud e Aur Neiret.

A seguire un laboratorio di pittura con sabbiarelli. Per bambini e bambine dai 6 anni.

LIBRI

Per la rassegna "Un borgo di Libri", venerdì a Casertavecchia Annalisa Angelone presenta "Diana Spencer. Morte, mito e misteri", una disamina lucida sull’ultima estate di Lady Diana e sulle contraddizioni emerse dalle inchieste riguardanti la sua morte. Con l’autrice dialogheranno Guido Pocobelli Ragosta e Adele Vairo. Modera Daniela Volpecina.

MANIFESTAZIONI/1

Al Real Sito di Carditello è in programma da venerdì a domenica la prima edizione del “Wimby Fest”, una tre giorni di musica ed iniziative nel cuore della terra dei fuochi che vuole rimettere al centro la lotta campana contro la devastazione ambientale. Sul palco, tra gli altri, i 99 Posse ed i Modena City Ramblers.

MANIFESTAZIONI/2

Nell’ambito del progetto "Suggestioni medievali e rinascimentali in Terra di Lavoro e nei suoi musei", venerdì al Planetario di Caserta ci si immerge nei sapori del Medioevo con l’evento “A tavola con Carlo I Anjou”. Un percorso di gusto per scoprire le ricette della cucina della corte meridionale in età angioina.

MUSICA/1

Stefano Bollani protagonista di “Un’Estate da BelvedeRE”. Il pianista, cantante e compositore si esibirà martedì in piano solo al Belvedere di San Leucio per dar vita ad uno show in cui l’arte dell’improvvisazione sorprenderà gli spettatori.

MUSICA/2

Con “Il Poeta che non sa parlare”, venerdì Nino D’Angelo è al Belvedere di San Leucio. Lo spettacolo – una carrellata di successi dell’artista, a partire dal repertorio degli anni Ottanta - è nel cartellone dell’ottava edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”.

TEATRO

Maurizio Casagrande è in scena giovedì al Belvedere di San Leucio con la commedia “A tu per tre”. L’attore condividerà il palco con Ania Cecilia e Claudia Vietri, due donne che da copione si coalizzeranno dandogli filo da torcere.