LIBRI

Dopo la pausa estiva, riprendono gli incontri del gruppo di lettura del Ritrovo del lettore. Si ricomincia martedì negli spazi dell'Associazione Bianconiglio, in via Sant'Antonio a Caserta, con un confronto su "Il popolo dell'autunno" di Ray Bradbury.

MOSTRE

Alla galleria Spazio Vitale, in via Marconi ad Aversa, si visita “Across Borders- passo a due” la bi-personale di Franco Tirelli e Maria La Mura. L’originale “passo” è un fecondo dialogo tra due artisti che, con tecniche e mezzi espressivi differenti, propongono la loro appassionata visone del mondo. Fino al 30 settembre.

MUSICA/1

A Partignano, frazione di Pignataro Maggiore, la tre giorni di festa per San Vito Martire si chiude lunedì con la musica di Dolcenera.

La cantautrice di Galatina ha festeggiato il traguardo dei vent’anni di carriera con tre tipi di tour: da solista al piano, con l’orchestra sinfonica e con la band.

MUSICA/2

Al Castello Ducale di Sessa Aurunca la trentesima edizione del Festival di Musica d'insieme. Lunedì il concerto con brani di Sussmayr, Boccherini e Mozart eseguiti dalla formazione composta da Raimar Orlovsky, Winfried Rademacher (violini), Jan Ichert, Jonathan Weigle (violoncelli), Matthias Buchholz (viola), Ozgur Aydin (pianoforte), Francesca Paratore (soprano), Susanne Hopfer (flauto), Domenico Sarcina (oboe).

MUSICA/3

Con il suo “Dove c’è il sole tour” Gigi D’Alessio approda nel complesso monumentale Patrimonio dell’Unesco del Real Belvedere di San Leucio. Tre le date dell’artista, da mercoledì a venerdì, per cantare con il suo pubblico le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre trent’anni di successi.

MUSICA/4

Venerdì presso Il cortile, in via Galilei a Caserta, è in programma il live di Gennaro Vitrone. Ad accompagnare il cantautore casertano la tromba di Almerigo Pota, la chitarra di Ernesto Orecchio, il basso di Donato Tartaglione e le percussioni di Carmine Silvestri.

SAGRE

Marzano Appio celebra la sua castagna primitiva, varietà così chiamata per la precocità di maturazione dei suoi frutti. La sagra si svolgerà da venerdì a domenica, giorno in cui sono attesi i Bottari di Macerata Campania.