CINEMA

A Caserta, nella sala del Teatro Don Bosco, riparte il cineforum di Caserta Film Lab. Il primo appuntamento è per martedì con “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022.

FOOD/1

“Wine&Thecity” torna a La Reggia Designer Outlet di Marcianise. Giovedì e venerdì calici, sommelier e vini entrano in 40 boutique dello shopping center per un aperitivo insolito tra abiti e accessori. Novità di questa edizione il cooking show di Marianna Vitale, chef una stella Michelin, giovedì nella Piazza delle Palme.

FOOD/2

Torna ad Aversa la Festa del Cioccolato Artigianale.

Da venerdì a domenica in via Roma si daranno appuntamento artigiani del cioccolato provenienti da tutta la penisola. In programma anche i laboratori gratuiti del noto cioccolatiere messicano Josè Calì Valdebona.

MUSICA/1

Lunedì al Belvedere di San Leucio, in chiusura dell’ottava edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”, c’è Geolier in concerto. Il rapper partenopeo arriva sul palco con “Il coraggio dei bambini - Summer Tour”, la lunga tournée estiva che l’ha visto protagonista con una serie di sold out.

MUSICA/2

Roberta Faccani, ex voce dei Matia Bazar, fa tappa martedì a Castello del Matese con il tour "I Miei Matia". La cantante sarà in piazza Roma con la sua nuova band, riproponendo oltre 20 brani del cinquantennale repertorio dello storico gruppo di cui ha fatto parte.

TEATRO

Al teatro Ricciardi di Capua va in scena venerdì "Dio salvi la sacrestia", commedia di Gianpaolo Gentile e Raffaele Vitale per la regia di Generoso Ronga. Lo spettacolo racconta di due fratelli che si son persi di vista ed il cui incontro stravolgerà le vite di entrambi.