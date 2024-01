Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Nell’ambito del Cineforum di Caserta Film Lab, martedì al cineteatro Don Bosco, in via Roma a Caserta, è in programma la proiezione del film "Anatomia di una caduta". Il legal thriller di Justine Triet ha ottenuto la Palma d'oro all'ultimo festival di Cannes e due Golden Globes.

LIBRI/1

Il gruppo di lettura del Ritrovo del Lettore torna a riunirsi martedì per una discussione su "Siddhartha" di Herman Hesse. L’appuntamento, anticipato alle 18.30, è come di consueto nella sede dell’associazione Bianconiglio, a San Benedetto di Caserta.

LIBRI/2

Mercoledì il Caffè Letterario del Teatro Comunale di Caserta ospita la scrittrice Anna Vera Viva con il suo libro “L’artiglio del tempo”, thriller edito da Garzanti ambientato a Napoli nel quartiere della Sanità.

Modera Giuseppe Romanelli, dialoga con l'autrice Mario De Marinis. Letture affidate a Carolina Carpentino.

LIBRI/3

Adolescenti, droga, impegno politico, contestazione, amore, amicizia, futuro: sono diversi gli spunti di riflessione e dibattito che offre il romanzo “Knockout - Storia di odio e di amore” di Pasquale Borrelli (Graus Edizioni). E sono i temi che saranno affrontati nella presentazione del libro, giovedì nella Libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere. A conversare con lo scrittore sarà il giornalista Marco Falco.

TEATRO/1

Due giorni di grandi risate al Teatro Lendi di Sant’Arpino, con in scena martedì e mercoledì Peppe Iodice in "So' Pep... Sempre di più". Diretto da Francesco Mastrandrea, il comico condivide con gli spettatori riflessioni, pensieri e la personalissima visione comica della realtà.

TEATRO/2

Mercoledì al Teatro Ricciardi di Capua c’è “Hyde – La pozione che ha ispirato il mito”. Un viaggio tra scienza, storia e mistero scritto, diretto e interpretato da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti e con Lorenzo Andrea Paolo Balducci, Michelangiola Barbieri Torriani, Christian Fonnesu, Gianfranco Ventriglia.

TEATRO/3

Messe da parte la toga nera e le scarpe colorate del sostituto procuratore Imma Tataranni, Vanessa Scalera in "La sorella migliore" di Filippo Gili è la protagonista di un intenso e appassionante dramma familiare. Lo spettacolo è giovedì al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere.