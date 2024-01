Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

La storia di Arturo, che cresce tra spazzatura e amore incondizionato insieme a tre prostitute amiche della madre in un piccolo borgo marinaro siciliano, è raccontata da Emma Dante in “Misericordia”. Il film è martedì sul grande schermo del Teatro Don Bosco di Caserta. Proiezioni alle 18 ed alle 21.

LIBRI/1

A Casa don Diana, a Casal di Principe, giovedì (ore 18 e 30) si presenta “La cattura”, il libro scritto per Feltrinelli dal giornalista Salvo Palazzolo e dal Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.

I due ripercorrono i momenti salienti e decisivi delle indagini che hanno portato alla cattura del boss Matteo Messina Denaro ed approfondiscono i segreti della mafia di ieri di oggi.

LIBRI/2

Al Planetario di Caserta venerdì, dalle 17, è in programma la presentazione del volume "Musei accessibili accoglienti e divertenti intorno al Planetario di Caserta". Con gli autori ne parlerà la professoressa Nadia Barrella, ordinaria di museologia all’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

MUSICA/1

Un appuntamento tra musica e parole al Piccolo Teatro Cts, in via Pasteur a Caserta, che giovedì (ore 21) ospita il compositore ed autore Michele Papale. Ad accompagnarlo sul palco Emilio Merola al sax e Ciro Scognamiglio al contrabbasso.

MUSICA/2

Lilli Greco, colonna portante della RCA Italiana degli anni d’oro, l’ha definito “un autore che canta”. Tullio Pizzorno, che ha scritto canzoni anche per Mina, sarà live venerdì alla Andy Osteria di Caserta. Con lui Enzo Faraldo, Aldo Fucile e Gino D'Ignazio.

TEATRO

Martedì e mercoledì Paolo Rossi è nel "SottoScale" di Radio Zar Zak, a Casapulla. Accompagnato sul palco dalla chitarra di Emanuele Dell’Aquila, rende vive parole che hanno tremila anni, spaziando da Omero a Shakespeare. Uno stand up per raccontare i classici in un modo non convenzionale, con libere associazioni tra passato e presente.