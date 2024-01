Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Giovedì al Manouche di Caserta un nuovo appuntamento con il Cinebistrot di Caserta Film Lab. "Hungry Hearts" è il tema dell'edizione 2024, tutta dedicata all'amore e alle sue conseguenze. Invariata la formula: nessuna poltroncina ma sedie e tavolini per gustare il film e gli assaggi del giorno.

LIBRI/1

Proseguono gli incontri del gruppo di lettura “Il ritrovo del lettore”.

Martedì negli spazi dell’associazione Bianconiglio, a Caserta nella frazione di San Benedetto, si parlerà del saggio "L'era della suscettibilità" di Guia Soncini.

LIBRI/2

Marilena Lucente con il suo “"Per non restare laggiù" sarà mercoledì nei locali di Il bosco incantato, in via Melvin Jones a Caserta. Con lei ci Saranno Raffaella Alois, Angela Barbieri e Gino Aldi per affrontare e riflettere, nell’ambito del progetto “Tra mente e cuore”, il tema della menzogna, di chi è costretto a costruire un castello di bugie per nascondere le proprie difficoltà.

TEATRO/1

Venerdì a Caiazzo, sul palco del teatro Jovinelli di Palazzo Mazziotti, lo spettacolo ““Femminopatie. Il ritorno”. Vittoria Sinagoga dirige un cast tutto al femminile - composto da Antonia Oliva, Claudia Buono, Fulvia Castellano, Giovanna Maiello, Rosalisa Di Micco, Valeria De Biasio – per un ampio sguardo sul mondo delle donne.

TEATRO/2

Francesco Cicchella arriva al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, in scena venerdì con "Bis!". Accompagnato da Vincenzo De Honestis e da una band diretta dal maestro Paco Ruggiero, l’artista ripropone i suoi cavalli di battaglia - come le parodie di Achille Lauro e Massimo Ranieri – alternandoli a performances inedite.

TEATRO/3

"Mettici la mano", la nuova commedia scritta da Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro D’Alatri, con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra, è in scena mercoledì all’Auditorium diocesano Tommasiello di Teano. Lo spettacolo nasce come una costola della saga de “Il commissario Ricciardi”, dopo il grande successo della serie televisiva.