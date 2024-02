Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CARNEVALE

Al via giovedì lo storico Carnevale di Capua che per questa edizione, la 137esima, sceglie come tema "Il viaggio nel tempo". Per la giornata inaugurale, grande attesa per il concerto di Tony Tammaro, alle 19 e 30 in piazza dei Giudici.

CINEMA

Al cineteatro Don Bosco di Caserta il Cineforum di Caserta Film Lab prosegue martedì con la proiezione di “Il cielo brucia”, lungometraggio del regista tedesco Christian Petzold. Orso d’argento all’ultima Berlinale, il film indaga le dinamiche delle relazioni attraverso l'incontro di quattro ragazzi in una casa sul Mar Baltico.

INCONTRI

Claudia Gerini è la protagonista di un nuovo incontro della sesta edizione di “Maestri alla Reggia”.

L’attrice sarà venerdì alla Reggia di Caserta per ripercorrere con Andrea Morandi la sua lunga carriera, dalla popolarità con “Viaggi di Nozze” di Carlo Verdone ai ruoli drammatici con Mel Gibson e Sergio Castellitto.

MOSTRE

Nella Castelluccia del Parco della Reggia di Caserta fino al 3 marzo si può visitare la mostra "Le pietre e la Reggia: da Apricena a Caserta”. Con opere di Francesco Granito, Giuliano Vangi, Cristian Biasci e Ugo La Pietra, l’esposizione intende valorizzare il patrimonio delle cave di marmo di cui Vanvitelli si servì per la costruzione della Reggia.

MUSICA

Martedì il secondo appuntamento della rassegna “Jazz Music Foyer”, nel foyer del teatro Costantino Parravano di Caserta. L’Eleonora Strino ed Emanuele Cisi quartet presenta "Omaggio a Charlie Parker". Alla chitarra di Eleonora Strino ed al sassofono di Emanuele Cisi si uniscono il contrabbasso di Marco De Tilla e la batteria di Massimo del Pezzo.

TEATRO

Da venerdì a domenica al teatro Costantino Parravano di Caserta Glauco Mauri porta in scena “Minetti. Ritratto di un artista da vecchio” di Thomas Bernhard, con la regia di Andrea Baracco. Mauri, uno dei più grandi attori teatrali italiani, darà corpo e voce a Bernhard Minetti, attore tedesco del secolo scorso, scopritore del teatro tragicomico e crudele di Thomas Bernhard e interprete di molti dei suoi testi.