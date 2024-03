Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

INCONTRI/1

Martedì Gió Vescovi, in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Dream”, è ospite dell’associazione Alterum, in via Appia a San Nicola la Strada. Il musicista, siciliano di nascita ma casertano di adozione, analizzerà con il pubblico presente alcuni testi del suo nuovo progetto.

INCONTRI/2

Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Due Altalene”, Mr.Rain arriva al centro Campania, a Marcianise.

Giovedì l’appuntamento con l’artista, che incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del suo nuovo album “Pianeta di Miller”.

LIBRI

Al Caffè Letterario del teatro Comunale Parravano di Caserta giovedì si presenta "Dell'amore e altri disturbi" di Barbara Rossi Prudente. Dialoga con l'autrice la giornalista Maria Beatrice Crisci. Il libro raccoglie tredici racconti in cui entrano ed escono i personaggi di una grande e chiassosa famiglia.

MUSICA/1

A Casapulla, nel "SottoScale" di Radio Zar Zak mercoledì arriva "Session Americana", che la celebre rivista Rolling Stone ha definito “una rock band in una tazza di tè o un gruppo folk in una bottiglia di whiskey”. Con il gruppo ci sarà come special guest Eleanor Buckland, vocalist e chitarrista delle Lula Wiles e grande autrice di canzoni.

MUSICA/2

La rassegna dedicata alla musica jazz, nel foyer del teatro Comunale Parravano di Caserta, prosegue giovedì con il quartetto guidato dal pianoforte di Armanda Desidery. Con lei il sax di Emilio Silva Bedmar, il basso di Guido Russo, la batteria di Domenico De Marco ed un feat d'eccezione targato Monica Pujia.

TEATRO/1

Al Teatro Ricciardi di Capua martedì va in scena “La signora del martedì” di Massimo Carlotto, interpretato da Giuliana De Sio e Alessandro Haber. L'allestimento è tratto dal romanzo omonimo di Carlotto. Sul palco anche Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e Samuele Fragiacomo. Firma la regia Pierpaolo Sepe.

TEATRO/2

Da mercoledì Maurizio Casagrande porta al teatro Lendi di Sant’Arpino “Il viaggio del papà”, spettacolo che ha scritto con Francesco Velonà e di cui firma anche la regia. Al centro della storia un padre e un figlio che non si conoscono affatto, divisi da sempre dalle loro differenze.