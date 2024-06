Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

FAMIGLIE

Ai Giardini Maria Carolina a Caserta “Brick Live- Ocean”- “Il tuo mondo LEGO” proroga fino al 14 luglio, con apertura dal venerdì alla domenica e i festivi dalle 10 alle 21. Piscine di mattoncini dove tuffarsi, giocare in compagnia e costruire. E tra le attrazioni c’è anche la Map Built, una mappa dell'Italia con le varie strutture di mattoncini che caratterizzano il paese.

INCONTRI

Nell’ambito della diciannovesima edizione di “Capua il Luogo della Lingua festival”, venerdì nel Cortile di Palazzo Lanza, a Capua, si incontra Marco Ghidelli, fotografo, autore di “Caracas”, il racconto fotografico del film interpretato sul grande schermo da Toni Servillo e Marco D'Amore che ne firma anche la regia.

Con lui la regista e sceneggiatrice Barbara Rossi Prudente.

LIBRI

Giovedì alla libreria La Feltrinelli di Caserta Marilena Lucente e Maria Beatrice Crisci parlano con Vittorio Del Tufo del suo nuovo libro "Il caso Virgilio". Modera Aldo Balestra. In questo romanzo edito da Colonnese la giovane e coraggiosa archeologa Rita Persico si ritrova coinvolta nella risoluzione di un fitto mistero.

MUSICA/1

Martedì presso il Chiostro di San Francesco delle Monache, ad Aversa, per il programma concerti del Jazz Club Lennie Tristano, ci sarà il Federica Michisanti French Quartet. Il gruppo è per la prima volta al completo per un’esibizione al sud Italia con il progetto che ha contribuito alla recente assegnazione di ben tre Top Jazz alla contrabbassista romana: miglior musicista, migliore formazione e miglior disco dell'anno 2023.

MUSICA/2

Giovedì Giovanni Allevi con il suo “Piano Solo Tour 2024” dà il via agli appuntamenti di “Un’estate da BelvedeRe” a San Leucio. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo il Maestro del piano, che con la sua passione e il suo talento ha incantato il mondo.

SAGRE

Da venerdì a domenica ritorna a Formicola la festa della Ciliegia. Protagonista indiscussa la ciliegia, proposta in numerosi abbinamenti dagli stand allestiti lungo le vie centrali del paese. Intrattenimento con spettacoli serali.