Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

LIBRI

Giovedì negli spazi dell’Associazione Alterum, a, San Nicola la Strada, Maurizio De Angelis - per due volte vincitore del Premio Troisi per la scrittura comica - presenta "Achei, il prezzo è giusto!", edito da Homo Scrivens.

MANIFESTAZIONI

A Capriati a Volturno torna la Festa della birra. Da giovedì a domenica l’evento che promette un ricco menù: panini, bretzel, nachos con formaggio accompagneranno le birre. Ricca anche la proposta dell’intrattenimento, con musica live ed animazione.

MUSICA/1

Tra i nomi più interessanti della nuova scena rap italiana, Ernia fa tappa lunedì al Belvedere di San Leucio con il suo "Tutti hanno paura Summer Tour", tournée - quindici le date, da Nord a Sud - che segue il successo dell’ultimo album dell’artista.

MUSICA/2

Ha collezionato una hit dopo l’altra con gli album “Il coraggio dei bambini” e “Il coraggio dei bambini – Atto II”.

Geolier, tra i protagonisti dell’estate live italiana, è in concerto martedì all’Arena dei Pini di Baia Domizia.

MUSICA/3

Plácido Domingo star alla Reggia di Caserta. Il tenore spagnolo che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo si esibirà giovedì affiancato da Il Volo e dalla giovane soprano Daria Rybakc. Il concerto chiude l’ottava edizione di “Un’Estate da RE”.

MUSICA/4

Gigi D’Alessio venerdì è in concerto all’Arena dei Pini di Baia Domizia. La scaletta racchiude oltre trent’anni di successi del cantautore: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella”.

MUSICA/5

Per la rassegna “Summer Concert”, lunedì al Convento di San Francesco, a Casanova di Carinola, il concerto del duo pianistico Danijel & Anna – Marie Gašparović che suonerà brani di Debussy, Grieg, Ravel, Papandopulo.

TEATRO PER BAMBINI

Nell’ambito della rassegna "Falciano Teatro", a Falciano del Massico mercoledì la compagnia “Brecht” porta in scena “Pinocchio”. Lo spettacolo è gratuito.

Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it