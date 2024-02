Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Mercoledì al Manouche di Caserta un nuovo appuntamento con il Cinebistrot di Caserta Film Lab. "Hungry Hearts" è il tema dell'edizione 2024, tutta dedicata all'amore e alle sue conseguenze. Invariata la formula: nessuna poltroncina ma sedie e tavolini per gustare il film e gli assaggi del giorno.

LIBRI

Francesco Saraceno, docente alla Sciences Po Parigi e LUISS Roma, lunedì è ospite della libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere. Attraverso il suo saggio “Oltre le banche centrali” (Luiss University Press), l’economista parlerà di inflazione, disuguaglianza e politiche economiche alternative.

La conversazione sarà condotta da Olivier Butzbach, docente dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

MUSICA

In occasione della ristampa de “L’amore non è bello” in doppio vinile a quindici anni dalla sua pubblicazione, Dente torna live con un minitour di cinque date in cui suonerà integralmente l’album insieme ad una band speciale e allargate. Tra le imperdibili tappe quella di venerdì al Lizard Club, a Caserta.

TEATRO/1

Martedì e mercoledì Carlo Buccirosso porta in scena al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere “Il vedovo allegro”. Nella sua nuova commedia l’attore - che martedì sarà ospite con la compagnia de “Il Teatro degli Incontri” al Salone degli Specchi – è protagonista della risata ma fa riflettere anche su temi delicati ed importanti come la crisi, la paura della malattia, la disperazione e la nascita, naturale o non, di un bambino.

TEATRO/2

Gino Rivieccio mercoledì è al teatro Ricciardi di Capua con “Da cosa nasce cosa”, monologo all’insegna del sorriso e dell’ironia su temi tutt’altro che leggeri. Lo spettacolo si basa sugli accadimenti recenti degli ultimi anni, dal Covid ai cambiamenti climatici.

TEATRO/3

Sul palco del teatro Comunale di Caserta da venerdì a domenica c’è Francesco Pannofino con “Chi è io?”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Angelo Longoni e con Emanuela Rossi, Eleonora Ivone, Andrea Pannofino, è una commedia teatrale divertente e metafisica che inscena uno show televisivo di successo.

TEATRO/4

Paolo Belli torna a teatro con “Pur di far Commedia”, una pièce in cui storie e aneddoti esilaranti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi, a volte surreali, che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione. Lo spettacolo è da mercoledì a venerdì al teatro Lendi, a Sant'Arpino.