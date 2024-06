Cosa fare a Caserta, gli appuntamenti del week-end del 15 e 16 giugno

Cosa fare nel weekend a Caserta? Ecco tutti gli appuntamenti tra food, spettacoli e manifestazioni nel weekend del 15 e 16 giugno.

Food

In Piazza Alcide De Gasperi, a Pignataro Maggiore, da venerdì a domenica c’è il Festival della Pizza. L’evento, organizzato dall’associazione "L’Officina dell’Amore Aps" con l’intento di raccogliere fondi per il Santobono Pausilipon, vedrà la partecipazione di maestri della pizza come Errico Porzio, Salvatore Lionello e Ciro Salvo.

Gli incontri

Nell’ambito di “Capua il Luogo della Lingua festival” venerdì il Cortile di Palazzo Lanza, a Capua, ospita Valerio Piccolo. Musicista, cantautore, traduttore e adattatore per libri, teatro e cinema, ha firmato “E si' arrivata pure tu”, la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino, “Parthenope”, in concorso al 77° Festival di Cannes.

Libri

Un turbinio di sentimenti e storie abita “Nel rimorso che proveremo”, il nuovo libro di Piero Malagoli.

L'autore lo presenterà sabato alla Libreria Spartaco, in via Martucci a Santa Maria Capua Vetere. Con lui l'avvocata Iulia Iemma e l'editore Ugo Di Monaco.

Manifestazioni

Sabato e domenica al borgo di Casertavecchia si rinnova l’appuntamento con “Casertavecchia in fiore”. Ristoratori, abitanti e albergatori del luogo tornano a sfidarsi a suon di colori e profumi in una gara di installazioni floreali. In programma anche spettacoli come il “Decameron” della compagnia La Mansarda.

Un week-end ricco al Real Sito di Carditello, dove sabato si terrà il concerto “Gusto sinfonico I”, con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno nell’ambito della rassegna che promuove la Real Scuola Musicale Napoletana. Previste anche le visite guidate nelle sale reali ed i pic-nic nell’area verde dedicata.

Musica

Sabato nella Cappella Platina della Reggia di Caserta l’Ensemble dell'Orchestra da Camera di Caserta eseguirà brani di Franz Joseph Haydn. Un appuntamento che si rinnoverà domenica nella Chiesa di San Domenico, a Capua.

Sagre

Da venerdì a domenica ritorna a Formicola la festa della Ciliegia. Protagonista indiscussa la ciliegia, proposta in numerosi abbinamenti dagli stand allestiti lungo le vie centrali del paese. Intrattenimento con spettacoli serali.