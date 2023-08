Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

MANIFESTAZIONI/1

Arcieri, sbandieratori, giocolieri, musici, mangiafuoco per la Festa Medievale di Vairano Patenora. In programma sabato e domenica, la manifestazione intende valorizzare la storia, la cultura e i piatti del piccolo borgo, tutto da scoprire grazie alle visite guidate (su prenotazione).

MANIFESTAZIONI/2

Nel cuore di Teano, in Piazza Umberto I, sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con Antichi Sapori e Mestieri.

Da un lato la ricca proposta gastronomica con tagliarielli coi fagioli, palluottoli, guanti, e dall’altro lo spazio dedicato alla musica popolare, agli artisti di strada, all’artigianato locale. Previste visite guidate al museo archeologico ed al teatro romano.

MUSICA/1

A Baia Domizia arriva Lazza. Il rapper dei record, dopo la conquista del secondo posto allo scorso Festival di Sanremo con “Cenere”, martedì salirà sul palco dell’Arena dei Pini con il suo “Ouverture Summer 2023” che sta accumulando un sold out dopo l’altro.

MUSICA/2

Martedì I Cugini di Campagna saranno in concerto a Casale di Carinola. Il gruppo è reduce dai festeggiamenti per i 50 anni dalla pubblicazione del loro più grande successo, “Anima mia”, brano tradotto e pubblicato in tutto il mondo in numerose versioni, tra cui una degli ABBA.

MUSICA/3

Quella a Baia Domizia è l’unica data campana del tour di Sfera Ebbasta. L'artista da bilioni di streaming e visualizzazioni sarà venerdì all’Arena dei Pini per far ascoltare tutte le hit del suo repertorio.

MUSICA/4

S’intitola “Joni” ed è un tributo alla cantautrice Joni Mitchell il nuovo spettacolo di Rossana Casale. La cantante lo proporrà venerdì in piazza Sant'Andrea, a Tora e Piccilli, accompagnata da Emiliano Begni (pianoforte), Ermanno Dodaro (contrabbasso), Francesco Consaga (sax soprano, flauto traverso), e Gino Cardamone (chitarra).

SAGRE

Nel centro di Goia Sannitica, in Piazza Giovanni Paolo II, da sabato ritorna la Sagra degli Antichi Sapori. Protagonisti della manifestazione i piatti della tradizionale cucina locale: dalla pasta fatta in casa coi funghi porcini alle pizze fritte fino al caciocavallo impiccato. Apertura degli stands alle 20 e 30.