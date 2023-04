Cosa fare a Caserta nel fine settimana di Pasqua

BAMBINI

A Castel Volturno sabato per i piccoli c’è il “Flava Kids”, il primo laboratorio creativo sulla spiaggia interamente dedicato ai bambini dai tre in su. Accompagnati dallo staff animazione, potranno dividersi tra pittura, scultura, giochi, gonfiabili e laboratori didattici.

CICLOTOUR

Proseguono gli appuntamenti su due ruote di Ciccio Bike And Tour. Sabato, dopo l’arrivo a Caiazzo in treno, è prevista una pedalata panoramica. Domenica, poi, ci si sposterà a San Leucio ed alla Vaccheria per il “Tour della seta”.

EVENTI

Al Real Sito di Carditello la Pasquetta si festeggia con un pic-nic speciale, con tavoli e menù borbonico già incluso nel biglietto. Tra uno spuntino e l'altro si potrà vivere l'esperienza del volo in mongolfiera o delle visite accompagnate alla scoperta del Real Sito.

MOSTRE

Si inaugura venerdì, nei locali dell’associazione Alterum, a San Nicola la Strada, “Spiaggiati - Vient’ a Terra”, mostra fotografica di Giulio Festa. Si potrà visitare fino al 30 aprile, l’ingresso è libero.

MUSICA/1

Al Pecora Nera di Pignataro Maggiore due gli appuntamenti del weekend: venerdì il trombettista Flavio Dapiran incontrerà Francesco Marziani all'organo e Aldo Fucile alla batteria, mentre sabato sarà la volta dell’Odd Flower Quarter, formazione composta da Gino Izzo (batteria), Angela Napoletano (voce), Antonio Perna (piano) ed Alfonso Camarota (basso).

MUSICA/2

Venerdì sul palco del Matuta di Santa Maria Capua Vetere c’è Pier Cortese. Celebre per “Souvenir”, singolo estratto dal suo album d’esordio divenuto un tormentone senza tempo nel 2006, il cantautore ha fatto seguire negli anni una costante ricerca artistica.

MUSICA/3

Sabato al Mod Space Art Bar di Pietramelara c’è il cantautore napoletano Gnut. “Nun te ne fa'” è il suo ultimo lavoro, nato dal sodalizio con il poeta Alessio Sollo e con Piers Faccini, qui nelle vesti di produttore.

TEATRO/1

Sabato al Teatro Civico 14 di Caserta va in scena "Trucioli", progetto de Gli Omini per la produzione del Metastasio di Prato. Due soli attori, Francesco Rotelli e Luca Zacchini, in “minuscole scene di minuscoli personaggi, per ricostruire un’Italietta in miniatura, tutta abitata dai più piccoli”.

TEATRO/2

Nell’ambito di “Teatro di quartiere”, rassegna promossa dall'Officina Teatrale Generazione Libera nella sua sede, il Centro Polifunzionale "Silvia Ruotolo" a Tuoro di Caserta, sabato e domenica l’associazione culturale "30Allora" porta in scena "Donnacce".