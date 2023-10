Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

ASTRONOMIA

Vanvitelli tecnico, scienziato, architetto, progettista e anche un po' astronomo...A raccontarlo lo spettacolo in cupola digitale “Astronomia al tempo di Vanvitelli”, in calendario mercoledì al Planetario di Caserta. Sconsigliato ai minori di dodici anni.

CINEMA

Al cineteatro Don Bosco di Caserta la nuova stagione del Cineforum di Caserta Film Lab prosegue martedì con la doppia proiezione (alle 18.30 ed alle 21) del film “La lunga corsa” di Andrea Magnani. Il regista, al suo secondo lungometraggio dopo “Easy”, sarà ospite in sala.

FAMIGLIE

I Giardini Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, ospitano “Zucche da Re”.

Fino al 5 novembre visitatori di ogni età potranno divertirsi con laboratori didattici e tante attività creative e divertenti come raccogliere la zucca da intagliare o sfidarsi nel labirinto di balle di fieno. Non mancheranno degustazioni a base di zucca.

LIBRI

All’Enoteca Provinciale di via Battisti, a Caserta, lunedì si presenta il libro “Frammenti di storia del grano e del pane nel Mediterraneo” di Gianfranco Nappi. Oltre all’autore saranno presenti Tommaso De Simone, Enzo Battarra, Maria Rosaria Iacono ed Antonio Malorni.

MANIFESTAZIONI

Il polo fieristico A1 EXPO di San Marco Evangelista ospita da venerdì “Caserta Beerfest”, l’evento che porta in città i migliori birrifici italiani. Non mancheranno anche alcuni volti noti dell’enogastronomia campana per una tre giorni tra degustazioni, laboratori e spettacoli.

MUSICA/1

Martedì a Camigliano la musica di Enzo Avitabile. Il pluripremiato polistrumentista napoletano che ama definirsi “musicista del mondo”, simbolo della contaminazione tra generi, sarà sul palco allestito nel largo Cenname dalle 21 e 30.

MUSICA/2

Per “Napoli svelata”, la rassegna indie del Centro Commerciale Campania di Marcianise, giovedì in Piazza Campania è in programma il live di Napoleone e Gabriele Esposito. Il primo, originario di Capaccio Paestum trapiantato a Torino, dopo il featuring con Guè, è ora in radio con “Romantico Noir”. Il secondo, dopo aver stregato il pubblico di “XFactor 11”, continua a esibirsi tra le strade della sua amata Napoli.

SAGRE

Dopo il primo week-end prosegue venerdì la “Sagra della Castagna Ufarella” di Treglia di Pontelatone. Menù a base di piatti genuini come la caratteristica pettera di maiale, ricetta tipica della cucina locale, e come i dolci a base di castagne.