Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA/1

Con l'evento “Cinema oltre quel muro” il Macrico, in via Unità Italiana a Caserta, torna ad aprire le sue porte alla città. Mercoledì, alle 20.30, la proiezione di “Il sale della terra”, il film diretto da Wim Wenders sulla storia del fotografo Sebastiao Salgado.

CINEMA/2

Anche il Cinepolis di Marcianise aderisce a “Cinema in Festa”, l’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura che fino a giovedì permettte al pubblico di vivere l’emozione del grande schermo al prezzo speciale di 3,50 euro. Tra i titoli in programmazione “Spider-Man: No Way Home” che torna nelle sale con scene inedite.

FOOD

Da giovedì a domenica al Polo Fieristico A1 Expo in Viale delle Industrie, a San Marco Evangelista, c’è la prima edizione del “Baccalà Village”. Un festival interamente dedicato al baccalà, preparato e servito in tutte le sue molteplici declinazioni. Non mancheranno un'area pizza (anche gluten free), spettacoli e un parco giochi per i bambini.

MANIFESTAZIONI

A Marcianise al via martedì, nell’ambito del progetto “Materia Viva”, il Settembre Olivettiano. In programma al Palazzo Monte dei Pegni il laboratorio di scrittura scenica “Olivetti: la comunità concreta”, mostre ed installazioni visitabili fino al 31 ottobre.

MOSTRE/1

Fino alla fine di settembre Museo archeologico dell'antica Capua, a Santa Maria Capua Vetere, si visita la mostra "I segni del Paesaggio: l'Appia e Capua". In esposizione cento opere mai esposte prima: ritratti e statue in marmo, sculture, affreschi, pavimenti musivi, sepolture, cippi miliari e iscrizioni che rappresentano i testimoni parlanti dell’Appia lungo il suo cammino nella Capua romana.

MOSTRE/2

Venerdì la rassegna “Aspri d’Autore” inaugura la stagione autunnale alla Masseria Campito di Gricignano di Aversa incontrando l’artista francese Marie Hance con una mostra personale dal titolo “Délicatesse”. Protagoniste delle opere esposte le donne che nel tempo sono state celebrate da poeti, scrittori e compositori.

MOSTRE/3

Alla Reggia di Caserta c’è tempo fino al 16 ottobre per visitare la mostra “Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”, curata da Tiziana Maffei, direttore del Museo, Alberta Campitelli e Alessandro Cremona. Oltre centocinquanta opere tra dipinti, disegni, sculture, arazzi, erbari, libri e oggetti d’arte e interpretazioni contemporanee, in dialogo tra loro, raccontano la storia del giardino nel corso dei secoli.

VISITE GUIDATE

La manifestazione “La città sotto la città” prosegue venerdì a Santa Maria Capua Vetere con visite guidate all’Anfiteatro Repubblicano, al Mitreo, al Museo Archeologico dell’Antica Capua, all’Arco di Adriano ed all’Anfiteatro campano. Conclusione della serata con la degustazione di prodotti tipici e lo spettacolo “Circobus” del Piccolo Teatro Nuovo.

