Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

Cinema

All’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere per il “Cinema all’aperto” di “Città giovane” giovedì è in programma la proiezione del film “Il grande giorno” di Aldo, Giovanni e Giacomo. L’undicesimo film del trio racconta la storia di una lunga amicizia, messa in discussione durante un matrimonio.

Libri/1

Martedì alla libreria La Feltrinelli, in corso Trieste a Caserta, si presenta il libro “Partigiane” di Fosca Pizzaroni.

Con l’autrice interverranno Giovanni Cerchia (professore ordinario Unumol), Ilaria Cervo (presidente Associazione storica del Caiatino) e Mario Rovinello (editore). A moderare il dibattito la giornalista Lidia Liberto.

Libri/2

Il gruppo di lettura del Ritrovo del Lettore prosegue i suoi incontri negli spazi dell’associazione Bianconiglio, a Caserta. Il prossimo appuntamento martedì per parlare del saggio “Il pensiero meridiano” di Franco Cassano.

Mostre

Negli spazi della Training House, una ex palestra in via Ferrarecce 102 a Caserta, si può visitare “Carpe Diem”, ampia retrospettiva di Rino Telaro. L’artista raccoglie i lavori del mio percorso dal 1998 al 2024, trascorso tra Belgio e Italia. Fino al 30 giugno.

Musica

L’apprezzato songwriter americano James Maddock, accompagnato da Brian Mitchell (pianista di Bob Dylan) ed Alex Valle (chitarrista di Francesco De Gregori), è venerdì ospite di Radio Zar Zak, a Casapulla. Il live ha inizio alle 21 e 45.