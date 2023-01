Cosa fare a Caserta: appuntamenti del fine settimana

CINEMA

Marco D’Amore torna al teatro Ricciardi di Capua per presentare “Napoli magica”, il suo film che lo vede nei panni di attore e regista. L’appuntamento con la proiezione è previsto sabato sia alle ore 18 che alle 21. La presenza del regista è solo alle ore 21.

EPIFANIA

La manifestazione “Natale a Capua” si conclude venerdì in piazza Umberto I con la “Festa della Befana”. Dalle 10.30 alle 12.30 l’arzilla vecchina che porta i dolci nelle calze è protagonista di un appuntamento con musica, danze e animazione.

FAMIGLIE/1

Torna la "Befana a Carditello". Venerdì nel real sito di San Tammaro, per i più piccoli ci sono calze, scope, dolcetti, carbone, spettacoli e laboratori creativi a cura de La Mansarda Teatro Dell'orco e passeggiate educative in sella ai pony. Per gli adulti "Bistrot Carditello”, visite accompagnate alla Reggia e mostra di presepi.

FAMIGLIE/2

Il Planetario di Caserta dedica alle famiglie lo spettacolo dell’Epifania. Si tratta di “La fata della notte”, previsto venerdì dalle 18 e 30, adatto a spettatori tra 5 e 12 anni. Sabato è invece in programmazione “Chiari di Luna, chiari di Terra” che però è sconsigliato a minori di 10 anni.

MUSICA/1

Sabato, per la rassegna “Sotto Scale Live” con la direzione artistica di Donato Cutolo, Lorenzo Hengeller è in concerto nel SottoScala di Radio Zar Zak, a Casapulla. L’artista riversa sul palco la consueta verve che l'ha fatto conoscere al grande pubblico come uno dei musicisti italiani più coinvolgenti e comunicativi.

MUSICA/2

Sabato all’Art Gallery Civico 103 di Aversa torna Stefano di Battista, che insieme con Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria, ripropone alcune delle più famose melodie italiane in chiave jazzistica.

PRESEPI VIVENTI

Si snoderà venerdì lungo le stradine di Casola di Casertavecchia la XXVII edizione del “Presepe Vivente-Itinerante”. Si conclude venerdì, con l’arrivo dei Re Magi, anche il presepe vivente del Convento Francescano di Santa Maria Capua Vetere.

TEATRO/1

Sabato (ore 20.30) e domenica (ore 18) la compagnia “I Di…Speranza” porta in scena il musical “Scugnizzi…Che Musical!” al teatro Città di Pace di Caserta. La regia teatrale è di Daniele Barba e Salvatore Cembrola, quella musicale di Dario Nazzaro ed Emilia Rocco, mentre le coreografie sono firmate da Rita Stabile.

TEATRO/2

Ad OfficinaTeatro, a San Leucio, venerdì, sabato e domenica le ultime repliche di “Arraggia”. Lo spettacolo è ideato e diretto da Michele Pagano, che si è lasciato ispirare dalle opere di Raffaele Viviani.

TEATRO/3

Al teatro Civico 14, a Caserta, venerdì per la mini-rassegna XMAS c’è "Quijote! - Errare è umano, perseverare è cavalleresco", rilettura in chiave onirica a cura di Baracca dei Buffoni/Murìcena Teatro del classico di Cervantes. A seguire, sabato e domenica "Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa" di La Mansarda Teatro dell’Orco, un giallo di ambientazione natalizia per i più piccoli e non solo.

TEATRO/4

Sul palco del Nostos Teatro di Aversa sabato va in scena “WunderKammerKabarett”, una produzione Burlesque Cabaret Napoli – Koros Teatro con Salvatore Veneruso, Floriana D’Ammora, Giuliano Casaburi e Arianna Cristillo.

TEATRO/5

Domenica la Sala Teatro di Palazzo fazio, a Capua, ospita l’associazione “Gli In-Stabili”, in scena con “Le tre s e la piramide”. Lucia Barra, Caterina Meles, Daniela Maria Cuccurullo e Giuseppina Perrotta sono le protagoniste di uno spettacolo al femminile che con ironia trascina il pubblico nella quotidianità di tre amiche.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)