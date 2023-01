Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana

BENI CULTURALI

Sabato e domenica alla Reggia di San Tammaro torna “Carditello Experience”. Previste visite guidate e voli vincolati in mongolfiera. Quanto alla proposta per i più piccoli, l’emozione del Galoppatoio è doppia, con passeggiate e giochi educativi in sella ai pony anche di sabato.

FAMIGLIE

Al teatro Comunale di Caserta la rassegna per le famiglie “A Teatro con Mamma e Papà” prosegue domenica con la compagnia Tieffeu Teatro di Figura Umbro, dalle 11 in scena con lo spettacolo "Fiabe al Telefonino".

LIBRI/1

Sabato al Circolo dei lettori di Capua - Cose d'Interni Libri si presenta la nuova antologia del premio "Racconti nella Rete" edita da Castelvecchi. A seguire l’incontro con la scrittrice Carmen Verde e il suo libro “Una minima infelicità” (Neri Pozza).

LIBRI/2

Venerdì a Caserta, nella sede Cidis di corso Trieste, è in programma la presentazione del libro “Siamo solo sognatori abusivi – Scampia ammaina la Vela” di Monica Buonanno. Interventi di Raffaele Picardi, Letizia Tari, Maria Teresa Terrieri e Irma Halili.

LIBRI/3

Al Palazzo Ducale Sanchez De Luna, a Sant'Arpino, si terrà domenica la presentazione di "Napoli 365" dello scrittore, storico ed umorista napoletano Amedeo Colella. Tra i presenti anche il noto attore comico partenopeo Lino D’Angió.

MUSICA

Domenica nella Chiesa San Ferdinando Re, all’interno del complesso monumentale Belvedere di San Leucio, si terrà il concerto della pianista e compositrice Giuseppina Torre. Il live è dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

TEATRO/1

Domenica al Nostos Teatro di Aversa va in scena “Oscae Personae”, rilettura della Fabula Atellana, antica forma di teatro italico, riproposta in chiave contemporanea. Lo spettacolo vede la drammaturgia di Roberta Sandias e la messa in scena di Maurizio Azzurro.

TEATRO/2

Sabato e domenica sul palco del Teatro Civico 14, a Caserta, c’è “Il libraio straniero”, produzione Mutamenti/Teatro Civico 14, in cui Roberto Solofria e Daniela Quaranta – diretti da Rosario Lerro – mettono in scena la drammaturgia di Luigi Imperato, ispirata a “Il piccolo libraio di Archangelsk” di Georges Simenon, che racconta un amore fatto di bugie, tradimenti e mistero.

TEATRO/3

La compagnia THE SPAM sabato e domenica è al Piccolo Teatro CTS di Caserta con "A qualcuno piace... la truffa", un testo di Gianpaolo Gentile e Raffaele Vitale con la regia di Generoso Ronga. L’appuntamento è alle 18.

TEATRO/4

Nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, “FaziOpeanTheater”, la rassegna con la direzione artistica di Antonio Iavazzo, prosegue domenica con “Lovesong. Ideazione, coreografia e regia sono di Nicoletta Severino, che è anche tra gli interpreti insieme con Gugliemo Schettino.

