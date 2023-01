Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

Alla libreria dei piccoli Che Storia, in via Tanucci a Caserta, i bambini questo sabato potranno incontrare l'autore ed illustratore Fuad Aziz, che presenterà il suo libro “L’albero viola”. Previsto anche un laboratorio. Età consigliata dai 6 ai 10 anni.

LIBRI/1

Venerdì, per la "Giornata della memoria", la biblioteca comunale di Curti ospiterà Rezak Hukanovic, sopravvissuto ai campi di concentramento in Bosnia, che presenterà il suo libro "Il decimo girone dell'Inferno" con la giornalista, scrittrice e vincitrice del premio internazionale "Writing for Cee - Journalism Prize 2010" Azra Nuhefendic.

LIBRI/2

Per la rassegna “Saperi e sapori”, venerdì all’Enoteca Provinciale "Vigna Felix", a Caserta, si presenta “Suggestioni pandemiche in un tempo senza tempo” di Ivana Cosco. Con l'autrice e pittrice ne parlano Enzo Battarra ed Alessandro Manna. Il sapore è affidato alle "Ghiottonerie di Casa Lorena" ed ai vini della Masseria di Sessa.

LIBRI/3

L'attrice e scrittrice Miriam Candurro, una delle protagoniste più amate della soap cult “Un posto al sole”, sarà sabato al Circolo dei lettori di Capua - Cose d'Interni Libri per parlare con il critico cinematografico Francesco Della Calce del suo romanzo “La settima stanza”.

MANIFESTAZIONI/1

Sabato nella Biblioteca del Seminario di Caserta, in piazza Duomo, ritorna il “Premio Buone Notizie”. Quest’anno a ritirare il prestigioso riconoscimento saranno Monica Maggioni, direttore del Tg1, e Nello Scavo, inviato di guerra di "Avvenire".

MANIFESTAZIONI/2

Si fa festa con “Carri Ritmi e Pastellessa” a Portico di Caserta. Fino a domenica l’evento che unisce folklore, tradizioni e spiritualità. Momento clou la sfilata dei tredici carri e più di mille bottari, abili suonatori di botti, tini e falci, gli antichi strumenti un tempo utilizzati dai contadini del luogo.

MUSICA

Sabato la musica torna protagonista al Nostos Teatro di Aversa con Danjlo ed il suo "Post Internet Tour". Sarà un evento unico poiché l’artista, affiancato da Jonathan Maurano alla batteria, Dimitri Tetta ai sintetizzatori, Eduardo Mazza ed Enzo De Lucia alle chitarre, registrerà nuovamente il proprio disco.

TEATRO/1

Sabato e domenica in scena al teatro Civico 14 di Caserta "Bathroom – Dialoghi per donna, phon e Raffaella Carrà" di e con Valeria Impagliazzo, unica protagonista di un dialogo al ritmo dei brani di Raffaella Carrà su paure, ricordi, ansie e fantasie, con uno specchio – la platea – che man mano si trasforma da confessionale a vero e proprio voyeur.

TEATRO/2

Al Piccolo Teatro Cts di Caserta sabato e domenica c’è la compagnia Teatro Auge di Bologna con “Variabili” per la regia di Marco De Rossi. Lo spettacolo è stato premiato al “Premio Alessandro Fersen” come miglior regia ed inoltre per la ricerca e innovazione teatrale al Roma Fringe Festival.

TEATRO/3

Si apre sabato al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere la Rassegna del Teatro Amatoriale. Sul palco la compagnia Scena e Controscena che presenterà la commedia in tre atti di Eduardo De Filippo “Non ti pago”. Protagonista Francesco Patria, che firma anche la regia dello spettacolo.