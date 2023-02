Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del weekend

CARNEVALE

Domenica per il Carnevale di Capua sfilate, degustazioni, il cabaret di Alessandro Bolide ed il Gran ballo in maschera al teatro Ricciardi. Tradizione e folklore per il Carnevale di Marcianise, dove domenica sarà allestita la camera ardente per il “Lamento a Vincenzo Carnevale” con tanto di esposizione del feretro con visite di personaggi popolari e paranze di tammorre.

FOOD

Venerdì alla scuola Dolce & Salato di Maddaloni i 25 anni si festeggiano con l'evento "Si fa presto a dire cotto!", momento di confronto tra esperti del settore, giornalisti e maestri di cucina per la valorizzazione di piatti che raccontano la storia di ieri, oggi e domani.

LIBRI

Alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere è prevista sabato la presentazione del giallo "Il taglio freddo della luna" di Piera Carlomagno (Solferino editore). Dialoga con la scrittrice Francesca Della Ratta; Intervengono Maria Rosaria Lembo e Luciana Basilica.

MUSICA/1

A Radio Zarzak, a Casapulla, sabato, nell’ambito della rassegna “Sotto Scale”, la musica di Salvatore Tranchini, accompagnato per l'occasione dalla voce di Flavia Muselli, al contrabbasso Antonio Napolitano e Pietro Condorelli alla chitarra.

MUSICA/2

Sabato all’Auditorium Bianca D'Aponte di Aversa, nell’abito della programmazione del Lennie Tristano. Mathieu Mayer al pianoforte incontra Giuseppe Venezia al contrabasso e Domenico Iavazzo alla batteria.

MUSICA/3

Nel Salone degli Specchi del teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere questa domenica, per la stagione concertistica curata dall’Accademia Pergolesi, è in programma il concerto con il trio composto da Luigi Pettrone (clarinetto), Luca Sartori, (clarinetto) e Giuseppe Settembrino (fagotto). Brani di Brahms, Debussy e Poulenc.

TEATRO/1

Domenica al Nostos Teatro di Aversa torna l’autore e attore Marco Ceccotti con “Serata con del potenziale”, uno spettacolo tra stand-up e cabaret con un susseguirsi di monologhi che raccontano storie inusuali di tutti i giorni.

TEATRO/2

"Antuono e i doni dell’orco", messinscena drammaturgica di Luigi Imperato e Roberto Solofria, anche alla regia, del primo cunto del capolavoro di Giambattista Basile, è al teatro Civico 14 per due weekend consecutivi (sabato ore 20, domenica ore 18). Sul palco Marina Cioppa, Antimo Navarra, Umberto Orlando e Giuseppe Cioffi.

TEATRO/3

Lucia Cassini è la protagonista del fine settimana del Piccolo Teatro CTS, in via Pasteur a Caserta. L’attrice napoletana sarà in scena sabato e domenica con "Luci del varietà”.

(Per segnalazioni scrivere a angelalonardo85@libero.it)