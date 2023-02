Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana

FIERE

Sabato e domenica il Polo Fieristico A1Expò, in viale delle Industrie a San Marco Evangelista, torna ad ospitare la Fiera del Vintage. Duecentocinquanta gli espositori presenti, suddivisi in ben venti aree tematiche.

LIBRI

Lo scrittore siciliano Marco Castagna sarà sabato alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere per parlare del suo libro "I casi di Bolla. La morte e il mago" (Edizioni Spartaco). Interviene la dottoressa Teresa Suero, medico legale e consulente in fase di stesura del romanzo; conversano con l'autore l'avvocato Maria Laura Labriola e lo scrittore Giuseppe Romanelli.

MANIFESTAZIONI

“Caruso 150” è la manifestazione che l’associazione “Enrico Caruso APS” dedica al grande tenore per il 150esimo anniversario della sua nascita. In programma il convegno che si svolgerà venerdì nella sala consiliare del comune di Piedimonte Matese e il recital di Antonio Landolfi che invece si terrà domenica nella sede dell’Associazione “E. Caruso APS” a Casagiove.

MUSICA/1

Giovanni Guidi, grande improvvisatore, in intesa con il sassofonista Luigi Di Nunzio, decide di dar vita ad un quartetto coinvolgendo Umberto Lepore al contrabbasso e Marco Castaldi alla batteria. Il live venerdì al Day Twenty9, in via Marchesiello a Caserta.

MUSICA/2

Al Piccolo Teatro CTS di Caserta sabato si rende omaggio a Fabrizio De André con lo spettacolo "De André: l'uomo, il pensiero, la poetica...le canzoni". Francesco Natale, Sergio Prozzo, Mary Castellano e Franco Faraldo accompagneranno gli spettatori nell’esplorazione del mondo poetico e umano del cantautore genovese.

TEATRO/1

Domenica nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, la ComicArt di Frattaminore presenta "Lo scaldaletto", la celebre opera di Scarpetta nel riadattamento firmato da Angelo Perotta. Quest'ultimo cura anche la regia dello spettacolo e ne è uno degli interpreti insieme con Francesco Rivieccio, Melania Pellino, Laura Orabona e Francesco Barra.

TEATRO/2

Al teatro Comunale Costantino Parravano di Caserta c’è Biagio Izzo, protagonista da venerdì a domenica di "Balcone a tre piazze", spettacolo di Mirko Setaro e Francesco Velonà con la regia di Pino L’Abbate. Una bufera inaspettata sconvolge la vigilia di Natale dei personaggi dando vita ad una commedia piena di equivoci.

TEATRO/3

Sabato Gino Rivieccio è al teatro Ricciardi di Capua con "Rimettetevi comodi". L’artista partenopeo si presenta in una veste insolita, imbracciando la chitarra come agli esordi nei piccoli cabaret. Con lui Gustavo Verde, Federica Avallone e la Minale Big Band. La regia è di Enzo Liguori.

TEATRO/4

La compagnia teatrale Enzo Moscato/Casa del Contemporaneo porta in scena sabato, sul palco di OfficinaTeatro a San Leucio, “Pièce Noire” di Enzo Moscato, vincitore all’unanimità del Premio Riccione per la drammaturgia nel 1985. Adattamento e regia di Giuseppe Affinito.

(Per segnalazioni scrivere a angelalonardo85@libero.it)