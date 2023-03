Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana

LIBRI/1

Per gli appuntamenti della rassegna “Casertalegge – Scrittori in città”, venerdì alla Libreria Giunti di Caserta si presenta "Una minima infelicità", l'esordio per Neri Pozza di Carmen Verde. Con la scrittrice ci saranno Marilena Lucente e Ottavio Mirra.

LIBRI/2

Sabato alla libreria Spartaco, in via Martucci a Santa Maria Capua Vetere, Olga Campofreda presenta "Ragazze Perbene", uscito per NNE Editore. Conversa con l’autrice la professoressa Daniela Borrelli.

MOSTRE

Sabato al Palazzo Ducale di Sant’Arpino s’inaugura la mostra fotografica dell’artista Marco Thomas sul tema della libertà della donna e della libera espressione del femminile. Athena Vrkī sarà la modella principale degli scatti in esposizione.

MUSEI

Domenica si rinnova l’appuntamento con “Domenica al Museo”, che ci permetterà di entrare gratis alla Reggia di Caserta (prenotazione obbligatoria online). Tra i siti della provincia dove non si pagherà l’accesso anche l’Anfiteatro Campano ed il Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, il museo archeologico di Teanum Sidicinum, la sala espositiva del Castello Ducale di Sessa Aurunca.

MUSICA/1

Sabato e domenica al “Piccolo Teatro CTS” di Caserta è in programma il live degli Exile Room, band nata nel 2021 con l’idea di unire la musica classica al progressive metal. La formazione prevede Cristian Schettino (orchestre e chitarra) Nicolò D’Orta (chitarra) Davide Attardi (basso elettrico).

MUSICA/2

Domenica la cantautrice Alessandra Nazzaro presenta il suo disco d'esordio "Nuove stanze" all’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa. Ad accompagnarla sul palco saranno Alessandro Rogazzo (chitarre) e Beo Giliberti (voce).

MUSICA/3

A Radio Zar Zak, a Casapulla, per la rassegna “Sotto Scale live” con la direzione artistica di Donato Cutolo, sabato il concerto “Mediterranean Mandolin” con Michele Ascolese, Mimmo Epifani e Mauro Squillante.

TEATRO/1

Sabato e domenica va in scena al Teatro Civico 14, a Caserta, “Lemons lemons lemons lemons lemons”, di Sam Stainer per la regia di Davide Pascarella, anche in scena con Romina Colbasso. Lo spettacolo è prodotto da Nuovo Teatro Sanità in collaborazione con Centro Culturale Mobilità delle arti.

TEATRO/2

Domenica al teatro Ricciardi di Capua la Compagnia Scena e Controscena rappresenta “Non ti pago”, commedia in tre atti di Edoardo De Filippo. Protagonista della farsa Francesco Patria che ne cura anche la regia.

TEATRO/3

Al teatro Comunale di Casapulla domenica c’è la Compagnia I Guitti con lo spettacolo "Una folle normalità”, per la regia di Jury Monaco.

TEATRO/4

In scena ad OfficinaTeatro, a San Leucio, sabato e domenica “L’Ivanov”, rivisitazione della celebre opera di Cechov che pone tanti interrogativi sulla vita e sul concetto di "condanna". Ideazione e regia di Michele Pagano.