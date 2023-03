Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

Una serata tutta dedicata ai più piccoli quella di domenica al Planetario di Caserta, dove dalle 18.30 è previsto lo spettacolo in cupola digitale “Il Re Sole e la sua corte”. Adatto a spettatori tra i 5 e i 12 anni.

LIBRI/1

Al Museo Campano di Capua gli incontri con gli scrittori, targati Capua il Luogo della Lingua, proseguono domenica con Pino Imperatore, autore di “Tutti matti per gli Esposito" (Salani). Letture affidate all’attrice Elisabetta Mercadante.

LIBRI/2

"Il tempo delle stelle", edito da Rizzoli, è l’ultimo libro scritto da Massimiliano Virgilio. L'appuntamento con autore e romanzo è per venerdì nella Libreria Spartaco, in via Martucci 18 a Santa Maria Capua Vetere. Ingresso libero e gratuito.

LIBRI/3

Alla libreria Che Storia, a Caserta, si presenta venerdì la raccolta "Abbraccianno ‘o munno" di Salvatore Esposito, Spring Edizioni. L’incontro è a cura di Cinzia Crisci e sarà condotto da Rosanna Russo.

MUSEI

Con la rassegna “Luigi Vanvitelli 1773-2023 – Per i 250 anni dalla morte” il Museo Civico di Maddaloni celebra l'architetto della Reggia. Sabato l'inaugurazione con una conferenza, primo di una serie di eventi che si susseguiranno fino a luglio.

MUSICA/1

Marco Guidolotti presenta venerdì al Day Twenty9, a Caserta, il suo nuovo progetto dedicato ai più grandi interpreti del sax baritono. Con lui Ettore Carucci al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso ed Amedeo Ariano alla batteria.

MUSICA/2

S’intitola "Visions" l’ultimo disco del chitarrista Pietro Condorelli. Il musicista, accompagnato dall’Alternative Trio, lo presenterà live sabato al Pecoranera di Pignataro Maggiore. Nello stesso locale venerdì ci sarà il concerto dell’Armanda Desidery Quartet.

TEATRO/1

Sabato, al teatro Comunale "Parravano" di Caserta, Peppe Servillo è protagonista dello spettacolo "Il resto della settimana". Accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano, l’artista conduce lo spettatore nelle strade di Napoli grazie ai testi di Maurizio De Giovanni.

TEATRO/2

Domenica al teatro Civico 14 di Caserta va in scena "Don Giovanni - del limite e della finzione", tratto dall'opera omonima di Molière nell'adattamento di Antonio Piccolo e la regia di Mario Autore, entrambi interpreti con Anna Bocchino, Ettore Nigro e Federica Pirone.

TEATRO/3

La compagnia Cercamond torna in Campania con "Raccontami Shakespeare", spettacolo selezione ufficiale Roma Fringe Festival 2021 e Milano OFF Fringe Festival 2022. Doppio appuntamento per sabato e domenica al Piccolo Teatro CTS di Caserta.

TEATRO/4

Domenica sul palco del Nostos Teatro di Aversa c’è “Don Giovanni o l’amore insopportabile” di Ivano Bruner. Quest’ultimo è anche tra gli interpreti dello spettacolo insieme con Piera Del Giudice, Francesca Fedeli e Luigi Palmisano.

TEATRO/5

Nella Sala teatro di Palazzo Fazio, a Capua, domenica la compagnia DoveComeQuando porta in scena "Cascando", spettacolo con la drammaturgia e regia di Pietro Dattola. Sul palco l’attrice Flavia Germana De Lipsis.

TEATRO/6

Venerdì nello spazio “Diotima”, al civico 6 di piazzetta Quasimodo, a Caserta, Gigi Laperuta presenterà lo spettacolo “Favole di terra e di mare”, evento teatrale costruito su quattro favole appartenenti alla cultura del Sud Italia, ispirate a “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile.

