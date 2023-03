Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

E’ una storia tenera e commovente, dedicata a tutti i papà e i bambini del mondo, quella raccontata dal libro “Ti chiamerò papà” di Daishu Ma e Ran Can Rizzoli. Lo si leggerà ai più piccoli sabato alla libreria Che Storia di Caserta, in via Tanucci.

ESCURSIONI

“Vanvitelli Bike Tour” è il ciclotour guidato in e-bike, targato Ciccio Bike And Tour, che omaggia il geniale architetto della Reggia. E’ in programma domenica con partenza in via Vico e tappe in Piazza Vanvitelli, al borgo di Puccianiello fino all’Acquedotto Carolino.

LIBRI/1

Antonio Pascale presenta “La foglia di fico – Storie di alberi, donne, uomini”, pubblicato da Einaudi, alla libreria La Feltrinelli di Caserta. Il talk è previsto domenica, dalle 10.30.

LIBRI/2

Sabato alla Biblioteca Comunale di Caserta si presenta il libro “Il fatto, che è femmina”, romanzo di Michela Fretta edito da Scatole Parlanti. L’artista Angelo Maisto, autore dell’immagine di copertina del libro, eseguirà alcune suite per chitarra ispirate dal romanzo.

MUSICA/1

Enzo Avitabile protagonista di “In Napoletana”, venerdì al teatro Comunale di Caserta nell’ambito di “Comunalia”. Ingresso gratuito, prenotazioni su www.eventbrite.it a partire da 72 ore prima dell’evento.

MUSICA/2

I “Concerti di Primavera” dell’Associazione Anna Jervolino proseguono sabato al Museo Campano di Capua con “Jazz Recital: Zamuner & Zamuner duo”. La voce di Emilia Zamuner sarà accompagnata dal piano di Paolo Zamuner.

MUSICA/3

A Casapulla, nel “SottoScale” di Radio Zar Zak, sabato c’è Nico Gori e lo Young Lions Swing Quartet, ovvero Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra, Francesco Tino al basso e Simone Brilli alla batteria. In scaletta brani della tradizione jazzistica americana, composizioni originali fino ad incursioni nel mondo sudamericano.

MUSICA/4

Al Percoranera di Pignataro Maggiore venerdì c’è Tullio Pizzorno in concerto. A seguire, sabato, Cappuccio & Schinaia, ovvero il duo composto da Sabrina Schinaia (voce) e Mimmo Cappuccio (chitarra elettrica).

TEATRO/1

Nella sala teatro di Palazzo Fazio, a Capua, domenica l’associazione "Campania Danza" di Salerno porta in scena “The L(o)ast Jew”, con coreografie di Simone Liguori e drammaturgia di Eirene Campagna. Sul palco Simone Centanni, Francesca D’Arienzo, Simone Liguori, Olimpia Milione e Melania Nicastro.

TEATRO/2

Domenica al teatro Civico 14 di Caserta va in scena "La strada" di Leonardo Losavio e Roberto Galano. I protagonisti di un viaggio in blablacar, in un intreccio di due strade opposte unite nella svolta improvvisa che incontreranno durante il percorso.

TEATRO/3

Nei suoi spazi in corso Giannone a Caserta, Omniartecaserta, in collaborazione con Il Teatro cerca casa, sabato presenta "La rossa: omaggio a Milva". Lo spettacolo, che vede in scena Antonella Morea, è di Gianmarco Cesario.

VISITE GUIDATE

Apre le sue porte Palazzo Grauso, dimora storica di Marcianise che è stata scelta come set per film e fiction, da “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini fino ad “Il commissario Ricciardi”. Domenica, alle 16 e 30, la visita guidata.