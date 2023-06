Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana

ASTRONOMIA

L'emozione di conoscere le caratteristiche dei principali corpi del Sistema Solare si vive al Planetario di Caserta, dove venerdì c’è lo spettacolo in cupola digitale “In viaggio nel Sistema Solare”. Si tratta di un appuntamento sconsigliato ai minori di dieci anni.

BENI CULTURALI

La Reggia di Caserta si visita gratis per ben due giornate: venerdì e domenica.

Saranno aperti gli appartamenti ed il parco reale, mentre rimarranno chiusi le sale Vanvitelli, la mostra Beyond- Biberstein, il giardino inglese e il teatro di corte. Accessi contingentati – come di consueto - per numero di visitatori e fasce orarie.

ESCURSIONI

I ciclotour guidati in e-bike di Ciccio Bike And Tour sabato ci portano al Real Belvedere di San Leucio, con visita guidata al Museo della Seta e pranzo al borgo di Casertavecchia. Sabato c’è anche il "Tour al Castello", con arrivo alla Rocca di Castel Morrone, mentre domenica con l’evento "Bike&Green" si pedala sui colli di Caiazzo tra vigneti e grano.

LIBRI

Libri in viaggio con il Vespa Tour Festival che venerdì fa tappa a Calvi Risorta con un appuntamento a cura della Piccola Libreria 80 mq presso il MuViCa. Spazio a due autori locali: il giornalista Massimo Zona, presente col suo ultimo libro “Il mistero del Monte Maggiore”, e Silver Mele con il suo “Cales – Il grande oltraggio”.

MANIFESTAZIONI

"ReLive-aperiart" è la serata di commistione tra degustazione e arte che si terrà sabato al Teatro Romano di Sessa Aurunca. All’evento saranno presenti gli artisti Bruno Bani e Alfredo Rapetti Mogol e le sculture di Giovanna D'Amico, Pedro Molina e Juan Carlos De Clares.

MOSTRE

Matrioska Lab, in via Ferrecce a Caserta, ospita fino all’11 giugno “MonCultPop - Monumenti Cult in Pop Art”, mostra di Marco Falco che ha creato un filone di opere grafiche che mescolano il moderno e la tradizione con l’intento di valorizzare i beni culturali di Terra di Lavoro. Visite dal lunedì al venerdì su prenotazione, il sabato e la domenica dalle 17.00 alle 20.00.

MUSICA/1

Al Matuta di Santa Maria Capua Vetere venerdì c’è Vincenzo Adelini in concerto. Il chitarrista e compositore propone il suo nuovo spettacolo "Light" che affianca brani per chitarra classica tratti dall’omonimo album di successo a nuove composizioni.

MUSICA/2

A San Leucio la rassegna musicale “Tramonti al Belvedere” prende il via domenica con il concerto del pianista Alessandro Crescenzo. Possibilità di assistere agli spettacoli in piedi gratuitamente, oppure prenotando il posto a sedere e una degustazione di prodotti tipici (10 euro).

SAGRE

A Liberi da venerdì a domenica il ritorno della Sagra della Pancetta alla Zingara. Una tre giorni con piatti della tradizione, intrattenimento con balli di gruppo e musica.

TRADIZIONI

Da sabato a lunedì a Recale torna la Festa del Giglio che unisce momenti religiosi, come la processione del “Giglio” con la statua del santo patrono, a spettacoli. Atteso il concerto di Andrea Sannino, in programma lunedì.