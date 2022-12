Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settimana di Capodanno

CICLOTOUR

Sabato si saluta il 2022 pedalando verso il borgo di San Leucio. Il ciclotour in e-bike "Tour della Seta" è organizzato da "Ciccio Bike and Tour" ed è adatto a tutti. Partenze alle 10.30 e alle 12 da Villa Giaquinto, in via Galilei 12 a Caserta.

FAMIGLIE

Al Planetario di Caserta domenica si saluta il 2023 con lo spettacolo in cupola digitale “Il Re Sole e la sua corte”, narrazione dal vivo tutta dedicata a piccoli curiosi ed appassionati di astronomia. Nel costo del biglietto è inclusa la visita al percorso museale.

MANIFESTAZIONI

Venerdì e sabato nell’Urban Park in via San Carlo, a Caserta, torna Radici Urbane. In programma per la parte musicale la selezione di vinili di Alfreedom e Uncleman, il concerto Candles Live di Azul (venerdì), ed ancora Joseph Martone, Bob Vito ed Einst82 (sabato). Immancabile l’area dedicata allo street food.

MUSEI/1

Capodanno gratis alla Reggia di Caserta. Così come per le altre prime domeniche di ciascun mese, anche la prima domenica di gennaio si potrà visitare gratuitamente Palazzo Reale. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura.

MUSEI/2

Venerdì e sabato sono previste visite guidate gratuite al Museo Archeologico di Calatia, a Maddaloni. Si tratterà di un vero viaggio nel tempo e nella Storia: infatti diversi figuranti vestiti come dame e cavalieri del tempo impreziosiranno e renderanno verosimile questo ritorno al passato.

MUSICA/1

Venerdì a Maddaloni, nella Basilica del Corpus Domini, l’associazione culturale musicale “Giuseppe Verdi” presieduta dal maestro Mario Ceci presenta il concerto “Divenire per essere”. Un’orchestra composta da 10 violini, 3 viole, 2 violoncelli, contrabbasso, pianoforte, live electronics e vibrafono accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro attraverso alcuni dei brani più famosi di Ludovico Einaudi.

MUSICA/2

A Cellole il nuovo anno si accoglie con la musica di Enzo Avitabile, che sarà affiancato dai Bottari. Il Concerto di Capodanno si terrà domenica, dalle 21, in piazza Aldo Moro.

MUSICA/3

Venerdì al Pecora Nera Bistrot il quartetto guidato da Gioia Fusco e completato da Bruno Salicone (piano), Francesco Galatro (contrabbasso), Salvatore Rainone (batteria) presenta il live “About Nina Simone”, in cui vengono riproposte le grandi canzoni dell'artista.

TEATRO

Venerdì al teatro Civico 14 di Caserta va in scena per la sua ultima replica "Costellazioni", una produzione Mutamenti/Teatro Civico 14 per la regia di Roberto Solofria, anche tra gli interpreti insieme con Ilaria Delli Paoli. Lo spettacolo è tratto dalla pièce di Nick Payne, tradotta da Valerio Piccolo.

