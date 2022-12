Cosa fare a Caserta:tutti gli appuntamenti della settimana

INCONTRI

E’ in programma giovedì il quarto e ultimo appuntamento di Maestri alla Reggia con Michele Placido che, intervistato da Andrea Morandi, direttore di HotCorn, chiude la rassegna dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli dedicata agli incontri di cinema nella Reggia di Caserta.

LIBRI/1

Proseguono gli incontri del gruppo di lettura del Ritrovo del Lettore, che martedì torna a riunirsi nella sede dell'Associazione Bianconiglio, a San Benedetto di Caserta, per parlare di alcuni racconti contenuti ne "L'oro di Napoli" di Giuseppe Marotta. Appuntamento alle 21.

LIBRI/2

E’ prevista mercoledì al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere la presentazione dei libri “Tutto il teatro” e “Caminito” (Einaudi) con lo scrittore Maurizio de Giovanni. L’evento è organizzato in collaborazione con la Libreria Spartaco.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE

Al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista torna da venerdì, per l’intero fine settimana, “Natale Village”. Per i bambini c’è Babbo Natale e tanto divertimento con animazione, giocattoli e burattini. Non meno ricca la proposta per gli adulti: mercatini, maestri presepisti, enogastronomia.

MOSTRE

Bruno Donzelli, l’artista più rappresentativo residente nel territorio casertano, è tornato nella sua città adottiva con la mostra “Frammenti Impertinenti TER”, ospitata fino al 31 dicembre da Arterrima contemporary in corso Trieste 167. Ventisette le opere di piccolo formato di 20 x 20 cm esposte, a cui si aggiungono tre lavori di dimensioni 100 x 100 cm.

MUSICA/1

Lunedì all’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa la cantante Lauren Henderson, al suo decimo tour mondiale, è in concerto con il trio guidato dal batterista napoletano Elio Coppola e completato dal pianista Antonio Caps e dal contrabbassista Antonio Napolitano.

MUSICA/2

Il Real Sito di Carditello torna ad ospitare Jazz & Wine, la rassegna dedicata alla musica e agli appassionati del buon vino. Venerdì, ad aprire la kermesse, il concerto "Homenaje a Paco de Lucia" degli Hermanos - A virtuoso guitar trio. Nico di Battista, Max Puglia e Francesco Cavaliere ricordano il maestro della chitarra con uno spettacolo di flamenco jazz, accompagnati dalla voce di Annamaria Bozza.

READING

Riprende mercoledì, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie di Santa Maria Capua Vetere, la Lectura Dantis Sammaritana. Ad inaugurare il nuovo ciclo di incontri sarà il professore Pietro Scarfoglio, dell’Università Costa Azzurra – Nizza, con la relazione su Dante, Virgilio e “lo bello stilo”.

TEATRO

Al teatro Città di Pace di Caserta va in scena martedì “Matricola zero zero uno”. Lo spettacolo, che si avvale di Antonio Iavazzo alla regia, è ispirato al famoso libro -inchiesta del magistrato Nicola Graziano che, in regime di autoreclusione e in anonimato, si fece "rinchiudere" nell'OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Aversa.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)