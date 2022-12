Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

INCONTRI

Al Circolo dei Lettori di Capua - COSE d'interni Libri, gli appuntamenti targati Capua il Luogo della Lingua festival vanno avanti martedì con Storia, racconti e musica in libreria con il polistrumentista lucano Sergio Santalucia, erede di una tradizione musicale di famiglia nota per il suo protagonismo nel Risorgimento lucano.

LIBRI/1

Lunedì, dalle 18.30, alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere si presenta il libro “Dal mio ufficio si vede il male” di Raffaele Calvanese (’Round Midnight Edizioni). Conversano con l'autore Argia Maina e Domenico Cosentino (editore).

LIBRI/2

Lunedì, alle 17.30, appuntamento nella sala consiliare del Comune di Caserta, dove Paolo Franzese presenterà il suo volume “Gli archivi di Giovanni e di Giuseppe Tescione presso la Biblioteca comunale Giuseppe Tescione – Centro Culturale Sant’Agostino”.

MANIFESTAZIONI NATALIZIE

A Maddaloni la rassegna “Natale nel Rione” prosegue lunedì al Convitto Nazionale “G. Bruno” con l’evento “Auguri agli anziani”: un intero pomeriggio di intrattenimento dalla tombolata al karaoke, dai balli con musica degli anni ’60 al rinfresco finale.

MOSTRE

Bruno Donzelli, l’artista più rappresentativo residente nel territorio casertano, è tornato nella sua città adottiva con la mostra “Frammenti Impertinenti TER”, ospitata fino al 31 dicembre da Arterrima contemporary in corso Trieste 167. Ventisette le opere di piccolo formato di 20 x 20 cm esposte, a cui si aggiungono tre lavori di dimensioni 100 x 100 cm.

MUSICA/1

Al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere si terrà mercoledì la tredicesima edizione del concerto di Natale a favore di Telethon, organizzato dall’Associazione Fondiaria d’Angiò. La manifestazione, che quest’anno è dedicata a Vittorio De Scalzi, vedrà sul palco Lino Vairetti, Lello Petrarca, Angelo Barricelli, la Banda Fondiaria d’Angiò.

MUSICA/2

Nell’ambito di “Jazz & Wine”, la rassegna dedicata alla musica e agli appassionati del buon vino al Real Sito di Carditello, giovedì è in programma "A national anthem: Seattle, Los Angeles & Oxford 90's" di Electric Speech Band feat. Luca d'Aquino, per ricordare l'ultima grande rivoluzione della storia del rock con classici senza tempo, anche attraverso la voce narrante di Donato Zoppo.

MUSICA/3

Numerosissimi gli eventi della settimana previsti per “Natale a Caserta”, tra i quali c’è il concerto di Tommaso Primo. Il cantautore sarà giovedì, dalle 20.30, in via Trento.

MUSICA/4

Giovedì ai Magazzini Fermi di Aversa c’è la cantautrice toscana Emma Nolde in concerto per la sua unica data in Campania. Nella scaletta del live anche i brani di “Dormi”, l’ultimo album dell’artista, uscito a settembre e co-prodotto da Francesco Motta.

TEATRO

Giovedì (ore 20.30) al teatro Ricciardi di Capua va in scena “L’incanto del presepe napoletano”, commedia musicale scritta e diretta da Jury Monaco che narra le leggende ed i misteri che ruotano intorno al presepe napoletano del Settecento.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)