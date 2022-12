Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Per la rassegna “Cinema sotto l'albero” nell’ex Palazzo dei Pegni, in via Duomo a Marcianise, due le proiezioni in programma questa settimana (entrambe alle 17): mercoledì “Si accettano miracoli” con Alessandro Siani e giovedì il film d’animazione “Il Grinch”.

EVENTI NATALIZI

A Casapulla lunedì i più piccoli si divertono con “Il Magico Villaggio di Babbo Natale”: in piazza Bellarmino (piazza Mercato), dalle 10 fino alle 13, ci saranno gonfiabili e attrazioni alte fino ad otto metri, la Posta di Babbo Natale, zucchero filato, pop corn e tanta animazione.

FAMIGLIE

Al Planetario di Caserta, il giorno di Santo Stefano, un incontro sorprendente con il re Sole, i principi pianeti e tutto il popolo degli asteroidi. Lo spettacolo in cupola digitale “Il re Sole e la sua corte” è adatto a spettatori tra i 5 e i 12 anni.

LIBRI

Il gruppo di lettura del Ritrovo del Lettore prosegue i suoi incontri martedì. Stavolta, nella sede dell’associazione Bianconiglio, a San Benedetto di Caserta, si parlerà del romanzo "La commedia umana" di William Saroyan.

MUSICA/1

Venerdì a Maddaloni, nella Basilica del Corpus Domini, l’associazione culturale musicale “Giuseppe Verdi” presieduta dal maestro Mario Ceci presenta il concerto “Divenire per essere”. Un’orchestra composta da 10 violini, 3 viole, 2 violoncelli, contrabbasso, pianoforte, live electronics e vibrafono accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro attraverso alcuni dei brani più famosi di Ludovico Einaudi.

MUSICA/2

Al Real Sito di Carditello la rassegna “Jazz & Wine” prosegue martedì con "From the vault - Rock, jazz e canzoni dal cascione" di Andrea Parente e Donato Zoppo: uno storytelling a 33 giri con la magia del vinile, passando dai Beatles ai Pink Floyd, fino a Fabrizio De André e Lucio Dalla.

MUSICA/3

In piazza don Pasquale Gravino, a San Tammaro, lunedì è previsto il live del cantautore Tommaso Primo, con la sua band in “Favola nera”. Non mancherà la presenza di stand enogastronomici per l’evento organizzato dalla pro loco Terra Mia.

PRESEPI VIVENTI

Valogno, il borgo coloratissimo di Sessa Aurunca, martedì fa rivivere nei suoi vicoli la magia della Natività. Nello stesso giorno presepi viventi anche nel Criptoportico Romano di Alife ed a Pontelatone, mentre mercoledì e giovedì la nascita di Gesù si rappresenta a Pietravairano ed a Tuoro di Sessa Aurunca.

TEATRO/1

Da lunedì a venerdì al 26 al teatro Civico 14, a Caserta, va in scena “Costellazioni”, nuova produzione di Mutamenti/Teatro Civico 14, testo del britannico Nick Payne, per la regia di Roberto Solofria, anche sul palco con Ilaria Delli Paoli.

TEATRO/2

Al teatro Sant’Aniello di Castel Volturno prende il via martedì la rassegna che con sei appuntamenti porterà sul palco la brillante comicità e la grande musica napoletana. Si comincia con lo spettacolo di Simone Schettino “Se tutto va bene…stiamo uguale a prima!”.

