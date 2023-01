Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

LIBRI/1

Il gruppo di lettura del Ritrovo del Lettore prosegue i suoi incontri nella sede dell’associazione Bianconiglio, in via Sant’Antonio a San Benedetto di Caserta. Martedì al centro del dibattito alcune poesie di Giovanni Pascoli.

LIBRI/2

Venerdì, a partire dalle 18, alla Biblioteca comunale Ruggiero di Caserta si presenta “UFO 78”, l'ultimo libro del collettivo Wu Ming edito da Einaudi. Alla presentazione parteciperanno Wu Ming 2 e Wu Ming 4.

MOSTRE

Si visita fino a domenica nelle sale di SpazioVitale arte contemporanea, ad Aversa, la mostra personale dell'artista Rosanna Iossa "MIMBUS - alfabeti della memoria". Ne cura l'ampia scrittura espositiva Michelangelo Giovinale, storico e critico d'arte.

MUSICA

Le Ebbanesis, duo composto da Serena Pisa e Viviana Cangiano, sono le protagoniste di “Così fan tutte”, mercoledì al teatro Comunale di Caserta. Liberamente tratto dall’opera di Mozart, lo spettacolo è arrangiato musicalmente da Leandro Piccioni e Mario Tronco e diretto da Giuseppe Miale di Mauro.

TEATRO/1

Da mercoledì a venerdì al teatro Lendi di Sant’Arpino c’è Francesco Cicchella con “Bis!”, il one man show in cui ripropone i suoi cavalli di battaglia - come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro e Massimo Ranieri - e regala al pubblico alcune performance inedite.

TEATRO/2

Giovedì al teatro Ricciardi di Capua la comicità di Carlo Buccirosso, protagonista di "L'erba del vicino è sempre più verde". In questa divertente commedia l’attore napoletano veste i panni dello scrupoloso cassiere di banca Marcello Trevisan.

TEATRO/3

Da sabato sul palco del teatro Civico 14 di Caserta c’è "Il libraio straniero", produzione Mutamenti/Teatro Civico 14. Roberto Solofria e Daniela Quaranta, diretti da Rosario Lerro, mettono in scena un amore fatto di bugie, tradimenti e mistero.

(Per segnalazione scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)