Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

BAMBINI

Martedì, per la rassegna “A Teatro con Mamma e Papà”, al teatro Comunale Parravano di Caserta la compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco è in scena con "Ti Conosco Mascherina!", spettacolo di Carnevale liberamente ispirato a “Gli Esami di Arlecchino” di Gianni Rodari.

CARNEVALE

A Cancello e Arnone il Carnevale si festeggia in Villa, dove lunedì ad attendere i bambini ci saranno Supereroi, Principesse, zucchero filato e la pignatta con le caramelle. A Caserta, sempre lunedì, prende il via da Piazza Sant'Anna, la sfilata di "Carnevale Acquaviva: una sfilata che inonda le strade" con arrivo nella villetta di via Arno. Ad Arienzo, invece, è prevista martedì la grande parata: undici i carri allegorici e su uno di questi saliranno i Bottari di Macerata Campania.

CINEMA

Mercoledì al teatro Ricciardi di Capua si presenta in anteprima il cortometraggio spaghetti western “Tutto per una sporca stella”, scritto ed interpretato da Gianpaolo Gentile e diretto da Daniele Bartoli. In sala il cast e parte della troupe.

LIBRI/1

Martedì gli appuntamenti del gruppo di lettura Il ritrovo del lettore proseguono con la lettura delle poesie di Pablo Neruda. L’incontro alle 21, come sempre nella sede dell’associazione Bianconiglio a San Benedetto di Caserta.

LIBRI/2

Venerdì al Circolo dei lettori di Capua - Cose d'Interni Libri appuntamento con "Napoli 365", il nuovo atteso libro di Amedeo Colella, scrittore, storico ed umorista napoletano, presentato dalla giornalista Maria Michela Formisano.

MUSICA

Per la rassegna “Giovediamoci” al Piccolo Teatro CTS di Caserta giovedì è in programma il concerto del gruppo The Black Rocket Soul, formato dalla cantante Lea Ercolani e dai musicisti Lorenzo Scalera, Lorenzo Giordano e Gianfranco Gagliardi.

TEATRO/1

Al teatro Comunale Parravano di Caserta, nell’ambito di “Comunalia 2023”, mercoledì Marisa Laurito è la protagonista di "Una vita scapricciata". Ingresso gratuito, prenotazioni su www.eventbrite.it.

TEATRO/2

Giovedì al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere Sal Da Vinci porta in scena "La fabbrica dei sogni", il musical in cui è affiancato da Fatima Trotta e Ciro Villano.

