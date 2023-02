Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

LIBRI/1

Tornano gli appuntamenti con la letteratura al Circolo Appio di Capua. Giovedì è in programma la presentazione del libro "Il caso Moro - Il dovere di raccontare", scritto dall'avvocato Salvatore Piccolo. Dialogheranno con l'autore il presidente Arec Carmine Iodice ed il giornalista Luigi Di Lauro. L'incontro sarà moderato da Roberto Barresi.

LIBRI/2

Martedì Miriam Candurro presenta il suo romanzo “La Settima Stanza” (Sperling & Kupfer) alla Biblioteca comunale “F. Pezzella” di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito del ciclo Letture a Teatro. Interviene l’avvocato Anna Maria Ferriero, assessore alla Cultura di Santa Maria Capua Vetere. Conversa con l’autrice Tiziana Di Monaco della Libreria Spartaco.

MOSTRE/1

Mercoledì nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta si svolgerà la cerimonia di inaugurazione delle Sale Vanvitelli: un'esposizione permanente negli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta dedicata all’opera e alla personalità del celebre architetto.

MOSTRE/2

Si inaugura sabato al Matriosca Lab di via Ferrarecce, a Caserta, la mostra personale di Davide Castellan, artista mancato prematuramente nel 2021 a causa di un tragico incidente stradale. La mostra sarà visitabile solo nel fine settimana: sabato e domenica dalle 18 alle 20.

MUSICA

Giovedì al Piccolo Teatro CTS, a Caserta, per la terza tappa di “Viaggiautori”, si esibiranno Gio’ Vescovi, Michele Papale, Lea Ercolani and Black Rocket Soul, Antonello Musto, Arka, in un tour della canzone inedita.

TEATRO /1

Mercoledì Paolo Caiazzo è protagonista di "Ehi Prof" al teatro Comunale di Caserta. Lo spettacolo, che rientra negli appuntamenti della manifestazione “Comunalia”, è ad ingresso gratuito, inizio ore 21. Prenotazioni su www.eventbrite.it a partire da 72 ore prima di ogni evento.

TEATRO/2

Da venerdì a domenica Carlo Buccirosso è in scena al teatro Comunale di Caserta con "L'erba del vicino è sempre più verde". L’attore vestirà i panni di Mario Martusciello, funzionario di banca in aperta burrascosa crisi matrimoniale.