Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

LIBRI/1

E’ “Il ballo" di Irène Némirovsky il libro scelto per il prossimo incontro del gruppo di lettura “Il ritrovo del lettore”. L’appuntamento martedì nella sede dell’associazione Bianconiglio, in via Sant'Antonio a San Benedetto di Caserta.

LIBRI/2

Venerdì alla libreria La Feltrinelli di Caserta si presenta "Dal dolore l’impegno sociale" di Gennaro Del Prete (Pasquale Gnasso Editore). Con l’autore interviene l’avvocato Massimo Del Prete. Modera Mariarosaria Ruotolo.

LIBRI/3

Venerdì al Terre Blu di San Nicola la Strada, Matteo De Simone e Lucio Saviani presentano il libro di Cesare Cuscianna "L'ippopotamo nella neve e altre vite ancora". Letture di Tania Coleti.

MUSICA

Al Matuta di Santa Maria Capua Vetere fa tappa mercoledì e giovedì Gnut con il suo tour. Il cantautore sarà accompagnato da Ilaria Graziano e Michele Signore.

TEATRO/1

Per la giornata internazionale della donna il teatro Ricciardi di Capua celebra i cinquant’anni dalla morte di Anna Magnani con “Nannarella 5.0.”, in scena mercoledì. Lo spettacolo è nato da un’idea di Raffaella Ambrosino, di cui ne è interprete principale, con Patrizio Rispo, la regia di Stefano Sannino e la musica del maestro Carlo Berton.

TEATRO/2

Al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere martedì va in scena "Mine vaganti", uno spettacolo di Ferzan Ozpetek con Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erik Tonelli, Carmine Recano e con Simona Marchini.

TEATRO/3

Al teatro Lendi di Sant’Arpino arriva Stefano De Martino, da mercoledì sul palco con "Meglio stasera... quasi-one man show" affiancato da ballerini e dagli orchestrali della Disperata Erotica Band. La regia è di regia Riccardo Cassini.

TEATRO/4

Nell’ambito di “Comunalia”, al teatro Comunale Parravano di Caserta giovedì c’è Gino Rivieccio con il suo spettacolo-concerto “Rimettetevi comodi”. Ingresso gratuito, prenotazioni su www.eventbrite.it a partire da 72 ore prima dell’evento.

TEATRO/5

Carlo Buccirosso interpreta veste i panni dell’irreprensibile cassiere di banca Marcello Trevisan nella sua ultima commedia "L'erba del vicino è sempre più verde", da venerdì a domenica al teatro Comunale Parravano di Caserta.