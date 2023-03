Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti della settimana

ASTRONOMIA

Quanto dura la vita di una stella? Come si svolge? A spiegare questo e tanto altro sarà lo spettacolo in cupola digitale “Vita da stella”, mercoledì al Planetario di Caserta. Sconsigliato a minori di dieci anni.

CINEMA

Lunedì e martedì nelle multisala del Circuito UCI Cinemas prosegue la rassegna Oscar 2023, dedicata ai lungometraggi candidati alla 95ª edizione degli Academy Awards. Al Cinepolis del centro commerciale "Campania" di Marcianise gli spettatori potranno vedere film come “The Whale” (lunedì) ed “Everything Everywhere All at Once” (martedì).

LIBRI/1

Alla libreria La Feltrinelli di Caserta è in programma lunedì la presentazione di "Conquista la pace" di Papa Francesco (Il Pozzo di Giacobbe Editore). Introduce Enzo De Rosa (Liberalibri) ed intervengono lo storico Sergio Tanzarella, il teologo Matteo Prodi, Don Domenico Pontillo ed il presidente Pax Christi Stefano Angelone.

LIBRI/2

Nella biblioteca comunale di Maddaloni, per la rassegna “Incontro con l’autore”, lunedì Massimiliano Virgilio presenterà il suo ultimo libro “Il tempo delle stelle”, pubblicato da Rizzoli, in compagnia della giornalista Lucia Grimaldi.

MUSICA

Lunedì al Teatro Comunale Parravano, in via Mazzini a Caserta, nell’ambito della manifestazione “Comunalia”, Roy Paci porta in scena “Fred”, un omaggio al grande Fred Buscaglione con la regia di Arturo Brachetti.

TEATRO/1

Al teatro Lendi di Sant’Arpino da martedì a venerdì c’è Francesco Cicchella con "Bis", one man show esilarante nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia insieme a performances completamente inedite. Sul palco con l’attore anche la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis.

TEATRO/2

Mercoledì al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere Biagio Izzo è protagonista, insieme con Mario Porfito, dello spettacolo "La coppia strana".

Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it