Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del weekend

BAMBINI/1

Alla libreria dei piccoli Che Storia di Caserta sabato si legge “La storia di Peter Coniglio” di Beatrix Potter. A seguire un laboratorio di manipolazione di pasta di zucchero a cura di Teresa Tartaglione.

BAMBINI/2

La scrittrice Elisabetta Dami, che ha inventato il topo-giornalista Geronimo Stilton, sarà venerdì a Caserta, a Palazzo Castropignano, per un evento aperto a tutti. Sabato, poi, sarà all'Oasi WWF Bosco di San Silvestro per leggere ai bambini il suo ultimo libro "Così parlò il lupo blu".

CONVEGNI

E' in programma venerdì, nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Caserta, il primo evento culturale "Ricerche e studi" del programma di eventi “Caserta al tempo di Vanvitelli”. Il convegno, affiancato dalla mostra documentaria "Contributi storici al tempo di Vanvitelli: le fonti", permetterà di fare il punto sulla storia della città di Caserta con numerosi esperti.

GIORNATE FAI

Per le Giornate FAI di Primavera diverse le aperture straordinarie nel casertano, come Palazzo Ducale e la chiesa di San Mauro a Mondragone, il Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo, la chiesa di Sant’Agostino a Caserta, e ancora Palazzo Gaudioso ed il Duomo di San Paolo ad Aversa.

LIBRI/1

Venerdì all'Hotel Europa, in via Roma a Caserta, si presenta il libro "Costituzionalismo ambientale - Atlante giuridico per l'Antropocene" di Domenico Amirante. A parlarne con l'autore, tra gli altri, il giornalista Geo Nocchetti.

LIBRI/2

"Aspettando il Festival", evento che anticipa la 18esima edizione di "Capua il Luogo della Lingua", prende il via sabato al "Circolo dei lettori di Capua – Cose d’Interni Libri" con la giornalista e scrittrice Titti Marrone, vincitrice del Premio Napoli 2022 sezione narrativa con il libro “Se solo il mio cuore fosse pietra” (Feltrinelli); interviene il direttore del quotidiano "Il Mattino" Francesco De Core, conduce Marilena Lucente.

MANIFESTAZIONI

Al Castello Ducale di Castel Campagnano sabato e domenica torna “Open Wedding Day 2023”, il grande evento dedicato agli sposi. Due giornate tra degustazioni e novità culinarie degli chef, live music, nuove proposte di allestimenti e tutto ciò che ruota attorno all'universo wedding.

MUSEI

Sabato si inaugura il nuovo allestimento museale di MuDiSe - Museo Diocesano Diffuso Diamare di Sessa Aurunca. Sei le sale, collocate nei locali pertinenziali della Cattedrale intitolata ai Santi Pietro e Paolo, con ben dodici percorsi tra reperti archeologici e opere d’arte.

TEATRO/1

Domenica la rassegna FaziOpenTheater prosegue nella Sala Teatro di Palazzo Fazio a Capua con lo spettacolo "Usciti pazzi", produzione di TAN-Teatro Area Nord di Napoli per la regia di Niko Mucci, con interpreti Antonio D'Avino, Laura Pagliara e Valeria Impiagliazzo.

TEATRO/2

Sabato e domenica il Teatro Civico 14 invade gli spazi dell’Hotel dei Cavalieri di Caserta con il format "Do not disturb – il teatro si fa in albergo" ideato da Mario Gelardi e Claudio Finelli. Tre le storie raccontate, che avranno per protagonisti Roberto Solofria, Ilaria Delli Paoli e Antimo Navarra.

TEATRO/3

Una storia complessa, nella quale solo il tempo aiuta a dipanare le ferite del passato, è quella raccontata da “La gioia”, lavoro scritto e diretto da Michele Pagano. Con Antonio Avenia, Andrea Cicia, Armida Alfani, Rita Pinna e Rosalba Importuna, lo spettacolo sarà in scena sabato e domenica ad OfficinaTeatro, a San Leucio.