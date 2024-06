Cosa fare a Caserta nel week-end dell'8 e 9 giugno: gli appuntamenti

BAMBINI

Sabato e domenica, in occasione della III edizione della manifestazione “Gnomi in festa”, il magico Bosco dei Cerri del Real Sito di Carditello sarà popolato dal “Piccolo Popolo”. In programma gli spettacoli de “La Mansarda Teatro dell’Orco”, “I Guardiani dell’Oca” e di “I Teatrini”, compagnia storica napoletana avvezza al teatro ambiente. Inoltre laboratori di manipolazione creativa, uno speciale spazio dedicato ai più piccoli 12-24 mesi, letture, food.

LIBRI

Rita Raucci, Italia Sparaco, Maria Giavanna Petrillo e Claudio Lombardi, autori del saggio "Inganni e potere.

Il gaslighting", domenica incontrano i lettori alla libreria La Feltrinelli, a Caserta. Il volume è nato dalle riflessioni durante la realizzazione del cortometraggio "Io vivo per te".

MANIFESTAZIONI

Rinviato a causa del maltempo, il festival “From Caserta” si terrà da venerdì a domenica nel Parco Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta. Tre giorni con un programma ricchissimo: dagli spettacoli circensi ai mercatini di artigianato, e poi la musica di Luca Rossi, La Maschera, le attività per gli amici a quattro zampe, la fiera del disco.

MUSICA

La rassegna “Terrazza Leuciana - Tramonti al Belvedere” prosegue presso la terrazza di San Leucio questa domenica con il gruppo le Armonie, trio di voci definito dalla critica musicale il Volo al femminile. Con loro, al pianoforte, il maestro Antonello Cascone.

TEATRO

Domenica nella Sala teatro di Palazzo Fazio, a Capua, per l'ultimo appuntamento della rassegna “FaziOpenTheater”, Alessia Luongo propone il suo album "Largo di Castello", un dialogo arcaico e ancestrale con la Napoli del passato. Con lei Manuel Pernazza, ambasciatore nel mondo della maschera di Pulcinella.