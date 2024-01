Cosa fare a Caserta nel weekend: ecco tutti gli appuntamenti del fine settimana

Bambini

Alla libreria dei piccoli Che storia, a Caserta, quello di sabato sarà un incontro per ricordare l'importanza della convivenza civile e pacifica, l’abbattimento dei muri e l’apertura dei confini. In programma la lettura a voce alta dell’albo illustrato “Barnabus” di The Fun Brothers.

Danza

Per la prima volta nella stagione del Piccolo Teatro Cts di Caserta si inserisce uno spettacolo di danza.

Si tratta di “Soliloquy - Cosa vedi quando spegni la luce? Non posso dirtelo, ma so che è mio, J. Lennon”, una Produzione della Attitude di e con Nicoletta Severino e con la partecipazione di Sabrina Aurio. L’appuntamento sabato e domenica.

Libri

Venerdì al centro Terre Blu di Caserta con “Biancaneve” si inaugura una nuova collana dedicata a fiabe tradizionali e contemporanee. La storia dei fratelli Grimm è tradotta per Terre Blu da Ulderico Pomarici con le illustrazioni di Isabella Staino. L’illustratrice sarà presente alla serata per inaugurare anche l’esposizione dei disegni originali e realizzare un intervento performativo-pittorico su uno degli oggetti presenti nello studio.

Manifestazioni

Domenica alla Reggia di Caserta torna “Quadri di vita a Corte”, progetto che nasce dalla collaborazione tra le associazioni “Arabesque” e “Progetto Sonora”. Nella Sala degli Incontri d'arte degli Appartamenti Reali, i visitatori potranno assistere a una performance che unisce musica e danza. La partecipazione all'iniziativa è inclusa nel biglietto/abbonamento del Museo.

Musica/1

Lilli Greco, colonna portante della Rca Italiana degli anni d’oro, l’ha definito “un autore che canta”. Tullio Pizzorno, che ha scritto canzoni anche per Mina, sarà live venerdì alla Andy Osteria di Caserta. Con lui Enzo Faraldo, Aldo Fucile e Gino D'Ignazio.

Musica/2

Al Gallito’s Way, in via Sardegna a Caserta, venerdì una serata con il Pietro Condorelli Native Language Trio, ensemble guidato dal chitarrista Pietro Condorelli e completato dal contrabbasso di Antonio Napolitano e dalla batteria di Raffaele Natale.

Teatro

Sabato e domenica al Teatro Civico 14 di Caserta va in scena “Lampedusa Beach”, testo di Lina Prosa, interpretato da Valentina Elia, per la regia di Marcello Manzella. Sul palco, la storia di un barcone carico di settecento profughi in fuga dall’Africa che affonda nello specchio di mare di fronte a Lampedusa.

Tradizioni

Torna la Festa di Sant'Antonio Abate a Portico di Caserta. Da venerdì a domenica gli eventi della manifestazione nota per le battuglie, ovvero carri di Sant'Antonio che sfilano per le vie del paese mostrando le loro fantasie e facendo sentire i loro ritmi.