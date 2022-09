Cosa fare a Caserta nel weekend: gli appuntamenti del fine settimana

BAMBINI

Sabato alla libreria Che Storia, a Caserta, per i bambini c’è la lettura a voce alta di “Chissadove” di Cristiana Valentini, illustrato da Philip Giordano. Un albo classico di ZOOlibri edizioni, la storia perfetta per accompagnare i bambini nei difficili momenti di passaggio. A seguire un laboratorio artistico.

BENI CULTURALI/1

Sabato e domenica 25 tornano le Gep, Giornate europee del Patrimonio, alla Reggia di Caserta. In programma l'apertura straordinaria serale degli Appartamenti Reali e della mostra Frammenti di Paradiso, concerti nel Parco Reale, passeggiate e incontri ricreativi ai Ponti della Valle e lungo il percorso dell'Acquedotto Carolino.

BENI CULTURALI/2

Nell’ambito delle Giornate europee del Patrimonio a Mignano Monte Lungo domenica si terrà una visita guidata al Museo Historicus, dove sarà possibile ammirare reperti del periodo del Brigantaggio post-unitario e della Seconda Guerra Mondiale provenienti da Mignano Monte Lungo e dai comuni limitrofi.

ESCURSIONI

Sabato all’Oasi Bosco di San Silvestro c’è l’evento dal titolo “Emozioni tra Musica e Natura”. Le guide accompagneranno i partecipanti in una breve passeggiata fino al Casino di Caccia, dove si intraprenderà un viaggio nella natura con il fotografo di Salvatore Sepe. A seguire un percorso di musica, recitazione e danza d'atmosfera con Maria Massa e Iolanda Crispino.

FOOD

Per l’intero weekend a San Marco Evangelista c’è il Baccalà Village. Previste degustazioni di baccalà con un menù a tema: dai paccheri con baccalà, pomodorini del Piennolo, capperi e olive nere fino ai crocchè di baccalà ripieni di provola e friarielli. Non mancheranno pietanze alternative ed un’intera area dedicata alla pizza.

MANIFESTAZIONI

Weekend ricchissimo di appuntamenti per “La città sotto la città”: venerdì le visite guidate nei siti culturali di Santa Maria Capua Vetere; sabato per “La notte dell'Appia” i concerti di Emilio Zammur e Massimo Morricone a San Tammaro, di Flo a Casapulla, I Vico con Marcello Colasurdo a San Prisco, I Vico con Marcello Colasurdo, l’Amato Quartet a Curti, e ancora i live di Livio Cori a Capua, Rosa Chiodo a Casagiove e di Enzo Gragnaniello a Santa Maria Capua Vetere.

MUSICA

Da venerdì il Castello Ducale di Sessa Aurunca ospita il “Festival di Musica di Insieme”, con la direzione artistica di Susanne Hopfer. Venerdì e sabato i primi due concerti che saranno eseguiti da Willi Zimmermann, Daria Zappa (violino), Mattia Buchholz, Davide Navelli (viola), Lucas Fels, Jan Ickert (violoncello), Ozgur Aydin (pianoforte) e Susanne Hopfer (flauto).

TEATRO

Appuntamento a teatro per la rassegna “Aspri d’Autore”, che venerdì nel vigneto di Masseria Campito a Gricignano d’Aversa, per la sezione “Teatro in vigna”, propone “Le Dionisiache”. Liberamente tratto dal testo di “Donnacce” di Gianni Clementi, lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Associazione 30Allora.

TRADIZIONI

Un tuffo nel New England con il pumpkin patch più grande d’Europa e il muro allestito con zucche di tutti i colori per sensibilizzare sul tema della diversità. “Il giardino delle zucche”, a Pignataro Maggiore, da sabato fa rivivere la tradizione americana che consiste nello scegliere la zucca da portare a casa e decorare per Halloween.

VISITE GUIDATE

Domenica con InsolitArt Tour un itinerario guidato alla scoperta dell’Anfiteatro dell’antica Capua, nell’odierna Santa Maria Capua Vetere. Attraversando i lunghi corridoi dell’edificio non si potranno non ricordare e narrare le gesta eroiche di Spartaco, il gladiatore ribelle che fece tremare Roma.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)